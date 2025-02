Natinha é eleita melhor em quadra na primeira partida após separação

O Praia Clube venceu o Fluminense pela 6ª rodada do returno da Superliga Feminina de Vôlei. A vitória do clube mineiro marcou uma história de superação da líbero Natinha. A jogadora foi eleita a melhor em quadra no confronto, que aconteceu dias após ela descobrir uma traição no relacionamento com o massagista e fisioterapeuta João Pedro.

A infidelidade do antigo companheiro originou a separação do casal dias antes da partida contra o Fluminense. Ao ser destaque da vitória do Praia Clube no confronto, Natinha se emocionou ao comemorar a conquista após o ocorrido fora das quadras.

- Hoje o time inteiro está de parabéns, mas eu queria falar um pouco de mim. Estou muito feliz de ter ganhado, porque foi um dia de muita superação para mim. Não está fácil em nenhum aspecto da minha vida, mas sei que vou superar tudo isso, e superar dentro de quadra foi maravilhoso, poder ajudar o time a sair com a vitória - disse a jogadora.

Fim do relacionamento de Natinha

Em uma live, na última segunda-feira (10) a medalhista olímpica em Paris revelou, bastante emocionada, a notícia da separação com massagista e fisioterapeuta João Pedro. Conforme contou a própria jogadora, o fim do relacionamento teria se originado após a descoberta de uma traição.

A jogadora contou que estava fazendo uma surpresa para o antigo namorado, ao chegar no Rio de Janeiro, cidade onde o rapaz mora, antes do previsto. Contudo, ela foi surpreendida ao encontrar João Pedro com a amante.

