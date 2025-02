Roland Garros 2025: história, tradições e curiosidades

O torneio de Roland Garros, oficialmente chamado de Internationaux de France de Tennis, é um dos quatro torneios do Grand Slam e o principal evento de tênis disputado no saibro. Realizado anualmente no Stade Roland Garros, em Paris, o torneio foi fundado em 1891 e, desde 1928, leva o nome do aviador francês Roland Garros. O Lance! te conta tudo sobre Roland Garros 2025.

O torneio foi originalmente aberto apenas para jogadores franceses ou membros de clubes franceses e só passou a aceitar competidores internacionais em 1925. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o evento foi interrompido, retornando em 1946. Desde 1968, com o início da Era Aberta, tanto jogadores profissionais quanto amadores puderam competir, tornando Roland Garros um dos torneios mais prestigiados do circuito.

Quando e onde acontece Roland Garros 2025

A edição de 2025 será realizada entre os dias 25 de maio e 8 de junho, no tradicional complexo Stade Roland Garros, em Paris, França. Como de costume, o torneio será disputado em quadras de saibro, um tipo de superfície que exige grande resistência física e habilidades técnicas específicas dos jogadores. O saibro torna os jogos mais longos devido à sua capacidade de diminuir a velocidade da bola e aumentar o quique, beneficiando jogadores com alta consistência e preparo físico.

A evolução e modernização do torneio

Ao longo das décadas, Roland Garros passou por diversas modernizações para se adaptar ao crescimento do esporte e oferecer melhores condições para jogadores e espectadores. Em 1988, a quadra central do complexo foi renomeada para Court Philippe Chatrier, homenageando um dos grandes dirigentes do tênis francês. Em 2019, essa mesma quadra recebeu um teto retrátil, permitindo a continuidade dos jogos mesmo em condições climáticas adversas.

Outra importante inovação foi a instalação de refletores em todas as quadras principais, possibilitando a realização de partidas noturnas. Essas mudanças foram essenciais para tornar o torneio mais flexível e aumentar a audiência global.

Curiosidades sobre Roland Garros

Maior campeão da história: Rafael Nadal é o maior vencedor do torneio, com 14 títulos, um recorde impressionante na história do Grand Slam. Primeira mulher campeã: A primeira campeã feminina foi Adine Masson, em 1897, quando o torneio ainda era restrito a jogadores franceses. Pioneirismo: Roland Garros foi o primeiro torneio do Grand Slam a permitir a participação de jogadores profissionais na Era Aberta, em 1968. A superfinal de 1984: Um dos jogos mais memoráveis da história aconteceu em 1984, quando John McEnroe enfrentou Ivan Lendl na final masculina. Após começar vencendo por dois sets a zero, McEnroe acabou perdendo o jogo, resultando em seu único vice-campeonato em Roland Garros.

Premiação e pontos no ranking

Em 2024, a premiação total do torneio foi de €53,5 milhões, e espera-se que esse valor seja mantido ou aumentado para 2025. Os campeões de simples recebem prêmios superiores a €2,4 milhões, enquanto finalistas e semifinalistas também recebem quantias expressivas. No ranking da ATP e WTA, os vencedores ganham 2.000 pontos, sendo um torneio fundamental para a classificação mundial.

Formato da competição

O torneio é disputado nos seguintes eventos:

Simples Masculino e Feminino: 128 jogadores em chave de eliminação simples.

128 jogadores em chave de eliminação simples. Duplas Masculinas e Femininas: 64 equipes.

64 equipes. Duplas Mistas: 32 duplas.

Torneios Juvenis e de Cadeirantes: Incluindo eventos para jovens talentos e jogadores com deficiência.

Expectativas para Roland Garros 2025

A edição de 2025 promete ser uma das mais disputadas dos últimos anos, com grandes estrelas do circuito buscando conquistar o troféu no saibro parisiense. Iga Świątek, que tem se consolidado como a rainha da terra batida, chega como favorita no torneio feminino. No masculino, nomes como Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Jannik Sinner são esperados para protagonizar grandes batalhas.

Roland Garros continua sendo um dos torneios mais desafiadores e apaixonantes do circuito, onde apenas os melhores do mundo conseguem triunfar. Com a presença de novos talentos e veteranos em busca de glória, o torneio de 2025 promete entrar para a história como uma das edições mais emocionantes.