Para continuação da temporada, grandes nomes do surfe disputam a segunda etapa da WSL. A etapa de Abu Dhabi da World Surf League 2025, realizada nos Emirados Árabes, começou na manhã desta sexta-feira (14). Na prova qualificatória masculina, os surfistas brasileiros Filipe Toledo, Italo Ferreira e Yago Dora se destacaram ao garantir suas vagas nas oitavas de final. Além dos três, Deivid Silva, Ian Gouveia, Miguel Pupo, Edgard Groggia, Samuel Pupo, Mateus Herdy, João Chianca e Alejo Muniz precisarão enfrentar a repescagem para seguir na disputa.

WSL: Mundial enfrenta polêmica com atleta bissexual em Abu Dhabi

Este evento é notável por ser a primeira vez que um torneio da elite da WSL acontece em Abu Dhabi, em que promete definir o primeiro campeão da história do evento em três dias de competições intensas. Assim, a competição atrai atenção global pela habilidade excepcional dos atletas.

A primeira rodada qualificatória trouxe resultados mistos para o Brasil. Além de Toledo, Ferreira e Dora, que conquistaram a vagam, Deivid Silva, Ian Gouveia, Miguel Pupo, Edgard Groggia, Samuel Pupo, Mateus Herdy, João Chianca e Alejo Muniz enfrentarão a repescagem em busca da classificação. A competição inclui uma inovadora rodada eliminatória noturna, adicionando emoção ao torneio.

Filipe Toledo, bicampeão mundial, e Italo Ferreira, primeiro campeão olímpico de surfe, com Yago Dora, demonstraram performances impressionantes, com o primeiro alcançando o segundo maior somatório do dia. A competição é transmitida ao vivo pelo Sportv e terá sua final exibida pela TV Globo, o que permitirá aos fãs acompanhar cada momento.

A presença constante de surfistas brasileiros nas finais da WSL desde 2018 reafirma a força do Brasil no surfe mundial. Apesar da ausência de Gabriel Medina por lesão, o espetáculo dos atletas brasileiros evidencia a profundidade do talento nacional. A repescagem, com 24 surfistas disputando apenas quatro vagas, promete ser um desafio intenso, testando a habilidade e resiliência dos competidores.

Resultados completos da primeira rodada da WSL Abu Dhabi 2025

Bateria 1 - Connor O`Leary: 10.87 | Jake Marshall: 9.83 | Edgard Groggia: 4.96 Bateria 2 - Jackson Bunch: 13.10 | Miguel Pupo:11.30 | Barron Mamiya: 11.06 Bateria 3 - Jack Robinson: 12.96 | George Pittar: 10.73 | Ian Gentil: 8.17 Bateria 4 - Ethan Ewing: 13.73 | Mateus Herdy: 12.17 | Matthew McGillivray: 11.10 Bateria 5 - Griffin Colapinto: 14.57 | Imaikalani deVault: 10.27 | Kauli Vaast: 9.03 Bateria 6 - Italo Ferreira: 12.90 | Bronson Meydi: 11.30 | Joel Vaughan: 10.50 Bateria 7 - Yago Dora: 12.20 | Samuel Pupo: 12.00 | Cole Houshamand: 11.94 Bateria 8 - Jordy Smith: 11.77 | Seth Moniz: 8.97 | Deivid Silva: 8.57 Bateria 9 - Rio Waida: 14.34 | Ryan Callinan: 10.63 | Alejo Muniz: 9.94 Bateria 10 - Filipe Toledo: 14.50 | Ian Gouveia: 10.03 | Marco Mignot: 8.77 Bateria 11 - Leonardo Fioravanti: 13.66 | Kanoa Igarashi: 13.87 | Alan Cleland: 6.20 Bateria 12 - João Chianca: 10.83 | Ramzi Boukhiam: 11.87 | Liam O`Brien: 12.70

