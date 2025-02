Jogadora da Seleção Brasileira de vôlei revela traição do namorado e chora em live

Nathália Araújo, jogadora de vôlei da Seleção Brasileira, apareceu chorando em live, neste domingo (10). A líbero, também conhecida como "Natinha", revelou que foi traída pelo ex-namorado, João Pedro. A mulher contou que estava fazendo uma surpresa para o homem, chegando na cidade dele, Rio de Janeiro. João Pedro, porém, estava com a amante.

Natinha viajou para o Rio de Janeiro para fazer uma surpresa para João Pedro. A jogadora chegou a fazer vídeos no Instagram elogiando o ex-companheiro poucas horas antes de descobrir a traição. Nathália expôs que no vídeo que ela estava sozinha na praia esperando o seu voo, que seria apenas no dia seguinte.

- Nos momentos mais difíceis da minha vida, profissionalmente, eu achei que ele estava do meu lado. Mas ele não estava não. Ele estava aqui no Rio de Janeiro com essa vagabunda me traindo. Ele é um lixo. Para que todas vocês saibam aqui, para não ficar pagando pau para ele, para gente lixo. Depois de tudo que eu passei, olha o que ele faz comigo. Agora eu estou aqui no meio da praia, meu voo é só amanhã. Ele o que ele fez, eu abraçei esse cara como ninguém. A gente estava fazendo planos - disse Natinha no vídeo.