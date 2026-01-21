A Esports World Cup Foundation (EWCF) anunciou que a Esports World Cup 2026 (EWC) - a Copa do Mundo de esports - terá premiação total de US$ 75 milhões. Na conversão atual, significam R$ 400 milhões. Para efeito de comparação, a Copa do Brasil distribui cerca de R$ 450 milhões e é a competição que mais paga no futebol brasileiro, atualmente.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A Conmebol distribuiu, na Copa Libertadores da América Masculina do ano passado, US$ 209 milhões, de acordo com a própria entidade. Em todas as competições, foram US$ 302 milhões destinados aos clubes participantes.

Já o Campeonato Brasileiro teve o modelo de divisão de receitas alterado no ano passado. Entenda detalhadamente aqui. De todo modo, os dois últimos campeões brasileiros embolsaram cerca de R$ 50 milhões pela conquista.

continua após a publicidade

Copa do Mundo

A Esports World Cup (EWC) será disputada em Riade, na Arábia Saudita, entre 6 de julho e 23 de agosto. Estarão presentes mais de 2 mil jogadores e 200 clubes de mais de 100 países. Do total da premiação, US$ 30 milhões serão destinados ao Club Championship, formato que premia o desempenho agregado das organizações ao longo de múltiplos jogos.

O valor citado representa um aumento em relação à edição anterior, e o time campeão receberá US$ 7 milhões (R$ 37 milhões, na conversão atual). Os demais campeonatos de jogos individuais concentram mais de US$ 39 milhões, enquanto o restante será distribuído por meio de prêmios adicionais para as equipes e jogadores.

continua após a publicidade

Segundo a organização, o modelo reforça a proposta da EWC de valorizar não apenas atletas individuais, mas também as estruturas competitivas multijogos. A ideia é fomentar um ecossistema de longo prazo para as organizações de esports.

- O prêmio que transforma vidas existe para apoiar as pessoas no centro dos e-Sports: os jogadores e os clubes que investem neles ano após ano. A EWC é diferente por causa do Club Championship - afirmou Ralf Reichert, CEO da Esports World Cup Foundation.

A edição de 2026 contará com 25 torneios distribuídos em 24 jogos, ao longo de sete semanas, incluindo títulos consolidados e novas adições ao line-up, como Fortnite e Trackmania. Dentre os jogos confirmados estão League of Legends, Counter-Strike 2, Dota 2, Valorant, EA Sports FC 26, Free Fire, PUBG Mobile e Street Fighter 6, entre outros.

Os ingressos para a Esports World Cup 2026 começam a ser vendidos nesta quinta-feira no esportsworldcup.com.