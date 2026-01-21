Liam Rosenior, novo treinador do Chelsea, é conhecido pela capacidade de trabalhar com jovens jogadores. No elenco atual, porém, um nome em especial chamou sua atenção: Andrey Santos. Ao falar sobre o brasileiro à TNT Sports, o técnico comparou o ex-Vasco a Dunga, campeão da Copa do Mundo de 1994 com a Seleção Brasileira.

Rosenior trabalhou com Andrey Santos na última temporada, quando ambos estiveram no Strasbourg, da França. Segundo o treinador, o entendimento tático e a maturidade do volante, mesmo com pouca idade, explicam a comparação com o ex-capitão da Seleção.

– Tive a sorte de trabalhar com Andrey no Strasbourg e o entendimento que ele tem do jogo com tão pouca idade é algo incrível. Ele me lembra o Dunga, já que ele era incrível ao melhorar os jogadores que estavam ao redor dele. E é isso que o Andrey também faz, mesmo ainda tão jovem. Eu projeto uma grande carreira para ele – afirmou Rosenior.

Andrey Santos em ação pelo Chelsea (Foto: Reprodução/X)

Durante a passagem pelo Strasbourg, Andrey Santos foi peça central do meio-campo, atuando como volante de contenção, mas também participando da construção ofensiva. Foram 45 partidas na temporada, com 12 gols marcados e quatro assistências, números que evidenciam sua evolução e protagonismo longe do futebol brasileiro.

Trajetória de Andrey Santos na Europa

Revelado pelo Vasco, Andrey Santos foi contratado pelo Chelsea em janeiro de 2023. No entanto, questões burocráticas impediram sua permanência imediata na Inglaterra, o que levou o clube a emprestá-lo novamente ao time carioca.

Na sequência, o volante passou pelo Nottingham Forest, também por empréstimo, antes de seguir para o Strasbourg, onde teve a fase mais consistente de sua curta carreira no futebol europeu. O desempenho na França foi determinante para que o Chelsea o reintegrasse ao elenco principal.

Pelos Blues, Andrey já entrou em campo 29 vezes, com um gol marcado e cinco assistências. Apesar de ainda buscar maior regularidade como titular, o brasileiro é visto como um jogador de perfil estratégico para o meio-campo, sobretudo pela capacidade de marcação, saída de bola e leitura defensiva.

