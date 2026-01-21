Vampeta avalia atitude de Vini Jr após vitória do Real Madrid: 'Gostei'

O atacante Vini Jr foi destaque da vitória do Real Madrid sobre o Mônaco por 6 a 1, na última terça-feira (20), no Santiago Bernabéu, pela sétima rodada da Champions League. Depois da partida, o brasileiro deu uma entrevista que caiu nas graças do ex-jogador Vampeta.

Durante o programa "Bate-Pronto", da rádio Jovem Pan, o atual comentarista elogiou a postura do camisa 7 após a partida. Em meio a críticas recentes, Vini Jr foi destaque do Real Madrid ao marcar um gol, dar uma assistência e colecionar lances de impacto no triunfo sobre o Mônaco.

— A torcida do Real Madrid pegou no pé dele. Aí, estava vendo o jogo ontem. O Vini foi muito bem. Deu passe para gol, marca e participou muito bem da partida. Aí ele vai, e dá uma entrevista que gostei. Muito tranquilo. Que tem mais um ano e meio de contrato, que não quer sair do Real Madrid, bem sereno. Na busca de dar a volta por cima — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— É isso aí, Vinícius. Calminho. Não precisa entrar em polêmica desnecessária. Faltam meses para a Copa do Mundo e ele vai estar. Precisa estar bem. É só ficar na dele e jogar bola. O contrato ele já tem, e se não ficar lá (Real Madrid), vai para qualquer lugar do mundo. Tá feliz no amor. É só não falar muito e evitar besteira — concluiu.

O que disse Vini Jr?

— Eu nunca quero responder ninguém, eu sei do meu potencial e de onde eu posso chegar. Claro que fico triste e nunca quero ser vaiado dentro da minha casa. Nos últimos jogos eu não me senti confortável porque sempre que eu ia, eu fazia uma coisa errada e a torcida me vaiava. Eles tê o direito deles, pagam um ingresso muito caro para isso. Eu fico sem entender, mas estou aqui para seguir evoluindo e batalhando sempre por esse clube que já me deu muito. Nem sempre vou estar na minha melhor fase técnica, mas sempre me doei pela equipe e fiz de tudo para que todos sentissem confortáveis. Uns sentem falta do gol, eu tento dar assistência. Quando eu tenho que defender, eu tento. Claro que não sou o melhor defensor da equipe, mas a imprensa fala o que quer, e a torcida pensa e entende que tem que me criticar. A melhor maneira de eu evoluir é chegar em casa e ser acolhido com as melhores pessoas — disse Vini Jr.

Como foi Real Madrid x Mônaco?

O clube espanhol não tomou conhecimento do francês, na última terça-feira (20), no confronto da sétima rodada da Champions League. Em campo, Vini Jr comandou tecnicamente a goleada merengue por 6 a 1, no Santiago Bernabéu.

O baile do Real Madrid começou cedo. Mbappé marcou logo aos cinco minutos do confronto. Vinte minutos depois, o francês voltou a marcar, e desta vez, Vini Jr teve a primeira participação direta de gol no confronto, ao dar o passe para o gol do camisa 10.

Na volta do intervalo, o time merengue seguiu dando um show dentro do Santiago Bernabéu. Franco Mastantuono, Thilo Kehrer, Vini Jr e Jude Bellingham marcaram respectivamente aos 51, 55, 63 e 80 minutos. Jordan Teze, aos 72', marcou o gol de honra do Mônaco na partida.

Com o resultado, o Real Madrid somou mais três pontos na fase de liga da Champions League e alcançou a marca de 15. O desempenho coloca a equipe merengue na terceira colocação do torneio.

