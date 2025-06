Narrador da Globo brinca com regulamento do Mundial: ‘Parece o Carioca’

A classificação do Grupo E do Mundial de Clubes gerou uma confussão para o narrador Everaldo Marques. Durante a transmissão da partida entre Inter de Milão e River Plate, o jornalista brincou com o regulamento confuso do torneio da Fifa e chegou a citar o Campeonato Carioca.

O comentário do narrador foi acompanhado por Ana Thaís Matos, que realizava a transmissão do cofronto entre a equipe italiana e argentina. Ambos se mostraram confusos com os critérios de desempate.

- Estou me sentindo explicando o regulamento do Campeonato Carioca. Eu fiquei umas três horas estudando para o jogo, três só para decifrar os cenários - comentou o narrador, antes de ser interrompido por Ana Thaís Matos.

- Esse regulamento não foi feito nem para a galera de humanas, porque não dá para interpretar, nem para a de exatas, porque não dá para somar os números e nem para a de filosofia, porque não tem lógica direito nisso - brincou a comentaritas.

Entenda o regulamento do Mundial de Clubes

Para o torneio, a Fifa determinou novos critérios de desempate para a fase de grupos do que o tradicional saldo de gols. Na competição, o saldo que é considerado em caso de um empate triplo é o dos confrontos entre as equipes que alcançaram o mesmo número de pontos.

Com a vitória da Inter de Milão sobre o River Plate por 2 a 0, o clube italiano se classificou no primeiro lugar do Grupo E. Por outro lado, o time argentino se despediu do torneio. A eliminação aconteceu por conta da vitória do Monterrey sobre o Urawa Reds.