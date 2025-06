Roger Flores critica postura do Fluminense contra o Mamelodi: ‘Faltou ambição’

O Fluminense empatou com o Mamelodi por 0 a 0, da África do Sul, nesta quarta-feira (25), em Miami, e assim, garantiu a classificação na segunda colocação do grupo F do Mundial de Clubes. Apesar da classificação, o ex-jogador Roger Flores chamou atenção para a falta de ambição pela vitória da equipe de Renato Gaúcho diante do time sul-africano.

Durante a transmissão da partida, pela Globo, o ex-jogador reclamou de uma falta batida pelo Tricolor na reta final da partida. Na ocasião, os jogadores do Fluminense tentaram manter a posse de bola no ataque, ao invés de tentarem balançar as redes. Determinado cenário gerou uma crítica de Roger Flores, que apontou que o clube carioca poderia ter tentado vencer a partida.

- Essa cobrança retrata o jogo do Fluminense. Entendo que querem gastar um pouco mais de tempo, o resultado está a favor, mais um golzinho pode classificar a equipe em primeiro lugar do grupo, e isso, pode fazer toda a dieferença. Faltou ambição para querer a vitória - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Tiveram 90 minutos, mas em nenhum momento me pareceu que a equipe quis vencer. Optaram por levar esse jogo em "banho maria" para tentar esse resultado de empate e conseguir a classificação. Tá conseguindo até agora, mas é sempre muito perigoso (esta postura), é uma tensão danada - concluiu.

Mamelodi x Fluminense

Em campo, o empate sem gols protagonizado no primeiro tempo se estendeu para a etapa complementar. A equipe de Renato Gaúcho, que jogava pelo empate, deixou o clube africano ficar com a passe de bola. Com pouca efetividade no ataque, o Mamelodi não conseguiu criar grandes riscos à balisa de Fábio.

Com o resultado, o Fluminense se classificou na segunda colocação do Grupo F. Agora, o Tricolor espera o resultado da chave E para saber quem irá enfrentar nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Os possíveis adversários são Inter de Milão, River Plate, Monterrey e Urawa Reds.