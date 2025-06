Gabigol e Maisa se pronunciam após serem vistos juntos em festa

A atriz Maisa Silva e o jogador Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, negaram rumores de um possível relacionamento após serem flagrados saindo juntos de uma festa. O episódio ocorreu na madrugada da última sexta-feira (20), no bairro do Joá, área nobre da zona sul do Rio de Janeiro. O portal "LeoDias" foi o responsável por divulgar as imagens.

A foto vazada mostra os dois deixando um evento juntos, o que gerou especulações sobre um possível affair nas redes sociais. Diante da repercussão, tanto a atriz quanto o jogador do Cruzeiro fizeram questão de esclarecer a situação.

Em declaração ao site "Leo Dias", Gabigol foi categórico ao negar qualquer envolvimento romântico: "Estávamos entre amigos indo embora de uma festa, nada de affair! Somos amigos! Não aconteceu nada e não fomos para o mesmo lugar".

Maisa também se manifestou sobre o ocorrido. A atriz apresentou uma versão semelhante à do atacante do Cruzeiro: "Estava com vários amigos e fomos todos juntos de van para um after. Mas nada relacionado a um affair ou relacionamento".

Temporada de Gabigol

O flagra do atacante em uma festa no Rio de Janeiro aconteceu durante o período de pausa do Campeonato Brasileiro por conta do Mundial de Clubes. Na atual temporada, Gabigol tem colecionado altos e baixos com o Cruzeiro.

Com a crescente recente de Kaio Jorge, o camisa 9 ainda não é uma unanimidade no ataque celeste. O clube mineiro volta a campo apenas no dia 13 de julho, para enfrentar o Grêmio, no Mineirão, pelo Brasileirão.