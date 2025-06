O Fluminense avançou de fase, mas não escapou das críticas da imprensa espanhola após o empate em 0 a 0 diante do Mamelodi Sundowns — resultado que garantiu a vaga da equipe carioca na próxima fase do Mundial de Clubes.

Durante quase toda a partida, o Tricolor viu o time sul-africano criar as principais chances e, por pouco, não perdeu a classificação para as oitavas de final. Isso fez com que o jornal "AS", um dos principais veículos de imprensa da Espanha, criticasse o clube.

— Alguns queriam e não podiam, outros podiam e não queriam. Pareceu que o Fluminense, sem saber se seria melhor terminar em primeiro ou segundo (terão que esperar algumas horas para saber qual adversário os aguarda entre Inter, River Plate e Rayados), demonstrou por vezes uma passividade um tanto incompreensível no segundo tempo — comentou o jornal.

Outro jornal espanhol, o "Marca", destacou o bom desempenho do Mamelodi Sundowns, que tentou, mas não conseguiu ficar com a vaga.

— Fluminense completa o grupo brasileiro nas oitavas de final. Mamelodi se despede da competição apesar do desempenho impressionante no Mundial de Clubes — considerou o "Marca".

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense (Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC)

Renato Gaúcho mantém confiança

Ao falar sobre a postura da equipe, o técnico Renato Gaúcho afirmou que preparou o time para vencer, mas reconheceu que o desempenho não foi o esperado. No entanto, destacou que, nem sempre, o “melhor futebol” é garantia de vitória e bom rendimento.

— Eu montei minha equipe para vencer. Infelizmente, hoje a gente esteve um pouco abaixo dos outros jogos, talvez pelo calor, pela sequência… Enfim. Sempre monto meu time pra ganhar. Sabíamos das dificuldades. Enfrentamos uma equipe acostumada a jogar no calor também. No começo, demos espaço, depois ajustamos a marcação. No futebol, se você jogar bonito e vencer, ótimo. Mas às vezes é preciso saber sofrer. E hoje a gente soube sofrer — disse Renato em coletiva de imprensa.

O empate por 0 a 0 entre Fluminense e Mamelodi Sundowns, somado à vitória do Borussia Dortmund por 1 a 0 sobre o Ulsan HD, colocou o Tricolor no caminho de River Plate (ARG) ou Inter de Milão. O adversário será definido na noite desta quarta-feira, às 22h (horário de Brasília).

River Plate e Inter de Milão, ambos com quatro pontos, se enfrentam em confronto direto. Um empate a partir de 2 a 2 classifica as duas equipes, com os argentinos ficando em primeiro lugar. Na outra partida do grupo, o Monterrey, com dois pontos, encara o já eliminado Urawa Reds.

— A gente sabe o quanto é difícil, mas não tem preferência. Não tem jogo fácil e esse Mundial tem provado isso. Não adianta você ter um time de R$ 400, R$ 500 milhões. O futebol é decidido dentro do campo e esse Mundial, volto a repetir, tem mostrado isso — finalizou.