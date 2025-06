Fluminense x Inter: confronto do Mundial de Clubes vira assunto

A Inter de Milão venceu o River Plate por 2 a 0, no Lumen Field, em Seattle, Estados Unidos, e se classificou na primeira colocação do Grupo E do Mundial de Clubes. Com o resultado, o clube italiano irá enfrentar o Fluminense, que passou em segundo lugar do Grupo F. O confronto viralizou nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Não demorou muito, após a confirmação da partida, para torcedores do clube carioca se manifestarem sobre o próximo passo da equipe. Na web, parte da torcida se mostrou confiante para a partida contra o time europeu.

Por outro lado, teve torcedor que também lamentou o cenário e apontou como negativa a classificação em segundo lugar da chave. Caso o Fluminense tivesse passado na primeira posição, a equipe de Renato Gaúcho iria enfrentar o Monterrey, do México. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Próximo passo do Fluminense

De olho nas oitavas de final, a equipe do técnico Renato Portaluppi permanecerá nas acomodações da Universidade da Carolina do Sul, em Columbia, onde realiza treinos desde a chegada nos Estados Unidos. A partida contra a Inter de Milão acontece na segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, na Carolina do Norte.