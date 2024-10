Narrador critica atuação de atacante do Brasil na Data Fifa: ‘Apagado’

Seleção Brasileira posa para foto oficial antes do jogo contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 00:02 • Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira completou a Data Fifa com duas vitórias nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo contra Chile (2 a 1) e Peru (4 a 0). Após o segundo triunfo no período, contra a equipe peruana, nesta terça-feira (15), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o narrador Luís Felipe Freitas (da Cazé TV) criticou a participação do atacante Rodrygo nos dois jogos.

Na visão do comunicador, o atleta do Real Madrid não conseguiu se destacar em campo. Com os desfalques de cinco jogadores, sendo Vinícius Jr um deles, Luís Felipe esperava que o camisa 10 assumisse o protagonismo da equipe. Contudo, na visão dele, isso não aconteceu.

- Rodrygo muito apagado nessa Data FIFA. Era uma boa chance dele se destacar e assumir o protagonismo, mas isso não aconteceu. Tem o peso da fraqueza do coletivo da Seleção, mas faltou individualidade dele também - publicou o narrador, nas redes sociais.

Em campo, Raphinha (2), Luiz Henrique e Andreas Pereira garantiram a vitória brasileira sobre o Peru. Com o resultado, a seleção empatou em pontos com o Uruguai na classificação das Eliminatórias. Ambas as equipes somam 16 pontos, mas a Celeste tem melhor saldo de gols. Por isso, manteve-se à frente, em terceiro lugar.