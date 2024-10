Yannick Bolasie aponta destaques do Brasil e prevê resultado contra o Peru

Yannick Bolasie em ação pelo Criciúma (Foto: Celso da Luz/ Assessoria de imprensa Criciúma E.C)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 21:48 • Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira enfrenta o Peru nesta terça-feira (15), às 21h45, no Estádio Mané Garrincha, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Minutos antes do confronto, o atacante Yannick Bolaise, do Criciúma, apontou os principais jogadores da equipe do técnico Dorival Júnior e arriscou um palpite para a partida.

Através das redes sociais, o francês apontou os atacante Savinho, do Manchester City, e Igor Jesus, do Botafogo, como os destaques do Brasil na atual Data Fifa. Além deles, o meia Gerson, do Flamengo, também foi elogiado pelo atleta.

Os três jogadores apontados pelo atacante vão começar no time titular da equipe brasileira para o confronto contra o Peru. Além dos três, a Seleção vai à campo com: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães; Rodrygo e Raphinha.

Até o momento, a Seleção Brasileira ocupa a 4ª colocação, com 13 pontos, nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Caso a equipe do técnico Dorival Júnior vença o Peru, ela irá empatar em pontos com o Uruguai, na 3ª posição.