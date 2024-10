Namorada de Rodrygo faz revelação chocante sobre o atacante do Real Madrid

Rodrygo em ação pelo Real Madrid (Paul Ellis/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 04:15 • Rio de Janeiro

Bruna Rotta, namorada do atacante Rodrygo, do Real Madrid, revelou um segredo da vida pessoal do jogador na última segunda (21). Através de uma postagem nas redes sociais, a influenciadora revelou que o namorado não gosta de tomar banho.

A revelação aconteceu após Bruna Rotta participar de uma trend da internet chamada de: "o destino brinca com as pessoas". Assim, ela relembrou uma publicação antiga, onde afirmou que não namoraria um homem que não tomasse banho para contar o segredo de Rodrygo. Confira a publicação abaixo:

Dia de Champions League

A notícia veio a público às vésperas da partida entre Real Madrid e Borussia Dortmund. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (22) pela fase de liga da UEFA Champions League, às 16h, no Santiago Bernabéu. Para o confronto, as expectativas são de Rodrygo ser novamente titular do ataque da equipe merengue.

Nesta temporada, o atacante tem feito parte do time principal do técnico Carlo Ancelotti. Ele tem sido peça importante do sistema ofensivo ao lado do francês Mbappé e do compatriota Vinícius Jr. O Real Madrid conta com o poder do trio de ataque para conquistar mais três pontos no torneio europeu.