Neymar aparece em vídeo com ex-affair após retornar aos gramados

Neymar voltou a jogar futebol um ano depois da lesão no Al Hilal (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 21:59 • Rio de Janeiro

Neymar apareceu nas redes sociais em um vídeo ao lado da cantora Gabily, ex-affair do jogador, nesta segunda-feira (21). O registro aconteceu após a vitória do Al-Hilal sob o Al Ain por 5 a 4, pela Liga dos Campeões da AFC. A partida marcou o reencontro do atacante com os gramados após uma lesão, que o afastou do esporte na última temporada.

O momento foi publicado nas redes sociais pelo rapper L7nnon. No vídeo, Neymar aparece em um passeio de carro ao lado de Gabilly. O jogador estava atrás do banco do motorista, enquanto a cantora apareceu no banco do passageiro. Os dois estavam animados ao ouvir uma música no rádio.

Na legenda da publicação, o astro do rap nacional legendou: "Avisa que o homem está de volta". A frase faz referência ao retorno do camisa 10 aos gramados nesta segunda-feira (21), após uma temporada inteira de fora por ter rompido o ligamento anterior e do menisco. A lesão aconteceu em uma partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, no último dia 17 de outubro de 2023. Veja o registro de L7nnon abaixo:

Gabily e Neymar em registro nas redes sociais postado pelo rapper L7nnon (Foto: Reprodução/Instagram)

Repercussão

Parte dos internautas não aprovaram o registro dos dois juntos. O vídeo foi alvo de críticas e gerou rumores de que Neymar e Gabily estariam vivendo um novo affair. Vale lembrar, que atualmente o jogador vive um romance com a influenciadora Bruna Biancardi, mãe de Mavie, segunda filha do camisa 10.