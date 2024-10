Com gol de Vinícius Jr., Real Madrid vence Celta de Vigo por La Liga

Vinícius Jr. marcou o segundo gol do Real Madrid na partida (Foto: Reprodução/Real Madrid)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 17:56 • Vigo (ESP)

O Real Madrid venceu com o Celta de Vigo por 2 x 1 neste sábado (19), no Estádio de Balaídos, pela décima rodada de La Liga, e igualou o Barcelona em pontos na tabela de classificação. Mbappé e Vinícius Júnior marcaram para os visitantes, enquanto Swedberg anotou para os mandantes.

Com o resultado, a equipe comandada por Carlo Ancelotti chegou aos 24 pontos, mesma pontuação do rival catalão, líder da competição. O Celta de Vigo, por sua vez, totaliza 13 pontos e ocupa a 10ª colocação

Brasileiros do Real Madrid em campo

Titular ao lado de Mbappé no ataque, Vinícius Jr. teve atuação apagada na primeira etapa, mas marcou o gol que garantiu a vitória do Real, fora de casa, aos 20 minutos do segundo tempo. Militão, por sua vez, não comprometeu no sistema defensivo e pouco participou da partida, uma vez que o Real dominou a posse de bola.

Rodrygo entrou no lugar de Camavinga, aos 17 minutos da segunda etapa. Apesar de dialogar com os meias do Real, não levou muito perigo à meta defendida por Guaita.

Mbappé abriu o placar para o Real Madrid (Foto: Reprodução/Real Madrid)

O que vem por aí

Na próxima terça-feira (22), o Real Madrid encara o Borussia Dortmund,no Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da fase de liga da Champions. Já o Celta de Vigo visita o Leganés, no Estádio Municipal de Butarque, pela 11ª rodada de La Liga.

