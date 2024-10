Luka Modric quebra recorde histórico pelo Real Madrid

Luka Modric em ação pelo Real Madrid (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 09:55 • Madri (ESP)

Luka Modric quebrou um recorde significativo com a camisa do Real Madrid. O meio-campista se tornou o jogador mais velho a fazer uma partida oficial pelos merengues, com 39 anos e 40 dias de idade.

A marca antes pertencia a ninguém menos do que Ferenc Puskás, um dos maiores ídolos da história do clube. O húngaro, em 1966, fez sua última partida com quatro dias de idade a menos em relação ao croata. Além da marca temporal, Modric atingiu a marca de 250 vitórias pelo clube em La Liga, com 369 jogos na trajetória.

Ao ser lembrado do recorde, Modric agradeceu, mas brincou com o fato de estar chegando ao final de sua trajetória pelo Real.

- Muito obrigado. Não gosto muito que sigam me lembrando da idade, mas é algo realmente impressionante. Estou muito orgulhoso de conseguir esse recorde e seguir, com essa idade, no melhor clube do mundo - afirmou Luka.

Além de estar em campo, o central participou ativamente da vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo por 2 a 1 no Balaídos. Já na segunda etapa, Modric achou grande passe para Vini Jr marcar o gol da vitória e garantir os três pontos fora de casa. Com o triunfo, o time de Carlo Ancelotti empatou em pontos com o líder Barcelona, que ainda joga na rodada.