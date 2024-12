Na mira do Vasco, Renato Gaúcho encontra Fred em férias no Rio

O gaúcho mais carioca que existe. Sem clube após a saída do Grêmio, Renato Gaúcho começou a ser especulado para assumir o comando do Vasco. O treinador é conhecido por aproveitar qualquer momento de folga para visitar às praias da Cidade Maravilhosa. Na quinta-feira (12), técnico foi visto ao lado de Fred, ídolo do Fluminense, e a aparição aumentou os rumores de negociação com o Cruz-Maltino.

continua após a publicidade

➡️Especulado no Vasco, Renato Gaúcho já foi criticado por Pedrinho na TV

Renato Gaúcho estava na quarta passagem pelo Grêmio. O último retorno havia acontecido em setembro de 2022, após a saída de Roger Machado. Em abril do ano passado, o treinador recebeu uma homenagem pelos 700 jogos completados com o time, somando a fase de jogador com a de comandante.

Especulado no Vasco, veja os números de Renato Gaúcho em 2024:

⚽ 64 jogos

✅ 28 vitórias

🟰 15 empates

❌ 21 derrotas

🥅 90 gols marcados

⚔️ 72 gols sofridos

🏆 Título: Campeonato Gaúcho

continua após a publicidade

Renato Gaúcho como opção para o comando do Vasco

Em novembro deste ano, Pedrinho, presidente do Cruz-Maltino, anunciou a demissão de Rafael Paiva, após a derrota para o Corinthians por 3 a 1, fora de casa. Após um grande começo, quando foi responsável pela recuperação da equipe no Brasileirão, o trabalho de Paiva pareceu estagnar. Com uma sequência sem vitórias e boas atuações, a diretoria do clube carioca optou pela mudança.

Renato Gaúcho, segundo da esquerda para direita, e Fred, quarto da esquerda para direita, com amigos na praia do Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

De olho em 2025, o Vasco está no mercado em busca de um treinador. Renato Gaúcho é um dos nomes com melhor currículo disponível no mercado nacional. O Cruz-Maltino disputará o início do Campeonato Carioca com uma equipe majoritariamente formada por atletas das categorias de base. Estes jogadores começam a preparação ainda neste ano, no dia 27 de dezembro.