Deyverson revela ‘desdém’ do Vasco após se oferecer ao clube

Deyverson, atacante do Atlético-MG, revelou em entrevista ao canal "Podpah", no YouTube, sua tentativa frustrada de jogar pelo Vasco da Gama, clube do qual é torcedor. Na conversa dessa quinta-feira (12), o jogador compartilhou que, há cerca de dez anos, quando jogava pelo Belenenses, de Portugal, se ofereceu para atuar no time carioca, mas foi ignorado. Segundo ele, um dirigente do Vasco não reconheceu seu nome e demonstrou indiferença.

- Quando estava no Belenenses, eu pedi para vir jogar no Vasco. E uma pessoa falou: "Quem é Deyverson?". Não lembro dessa pessoa que estava lá no Vasco. Eu não estava jogando tão bem no Belenenses, pedi para vir para o Vasco, time do meu coração, falei: "Pô, vê lá se o Vasco me quer". Aí a pessoa que estava trabalhando comigo ligou para lá, e o cara falou assim: 'Não conheço Deyverson' - contou o atacante do Galo.

Deyverson marcou gol de título contra o Vasco

Apesar do revés, Deyverson prosseguiu sua carreira na Europa antes de retornar ao Brasil e alcançar sucesso no Palmeiras, onde conquistou muitos títulos importantes. Um deles foi o Brasileirão de 2018, conquista confirmada após marcar contra o Vasco.

- Você está entendendo isso aqui, né? (O mundo) Dá voltas. Gol do título de 2018. Mas a torcida do Vasco gosta de mim. Jogo contra o Vasco lá, a torcida cantou meu nome. Atlético-MG x Vasco. Cantaram, sem eu ter jogado no Vasco. A do Vasco e a do Boca Juniors cantaram para mim - completou Deyverson no "Podpah".