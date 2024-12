Especulado no Vasco, Renato Gaúcho já foi criticado por Pedrinho na TV

Especulado no Vasco, Renato Gaúcho (atualmente sem clube após sair do Grêmio) já foi alvo de críticas por parte do atual presidente Pedrinho quando era comentarista dos "Canais Globo". Na época, técnico do Flamengo, Portaluppi foi questionado por Pedrinho pelo condicionamento físico dos atletas rubro-negros e desorganização tática. Relembre a aspa do dirigente sobre o treinador, agora livre no mercado;

Término do Brasileirão coincidiu com término do

- O departamento médico, a estrutura e o staff do Flamengo é o mesmo, ou mudou? O Centro de Treinamento, a estrutura física, é tudo o mesmo. Mudou a comissão. E aí a minha discussão: será que as lesões elas também não estão associadas ao modelo de jogo e a coordenação dos movimentos? Eu acho que o retrato do desgaste do Flamengo, que ficou gritante em alguns jogos quando eles perdem a bola, a falta de coordenação, vários movimentos que não são treinados, um percurso maior de desgaste, por não ter tantos movimentos coordenados, eu acho que pode aumentar. Por isso vejo um Flamengo, como é mais desorganizado, com mais desgaste físico - disse Pedrinho durante programa.

O Vasco em 2025

O elenco principal do Vasco voltará no dia 6 de janeiro, no CT Moacyr Barbosa. O Cruz-Maltino faz a primeira partida, no Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu no dia 12.

O Vasco jogará o início do Campeonato Carioca com uma equipe majoritariamente formada por crias da Colina Histórica. Estes jogadores começam a preparação ainda neste ano, no dia 27 de dezembro.