Bia Haddad perde em Ningbo e terá que torcer contra rivais para ficar no top-10

Bia Haddad Maia, número 10 do mundo, não teve sua melhor apresentação nesta sexta-feira (18) e foi eliminada nas quartas de final do WTA 500 de Ningbo, na China, evento sobre o piso duro. A paulistana foi superada pela espanhola Paula Badosa, 15ª colocada e ex-número 2 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, após 1h29min de duração no terceiro jogo do dia na quadra central.

Este foi o terceiro duelo entre elas, e a espanhola vence o tira-teima do confronto direto, passando à frente com 2 a 1.

O equilíbrio da partida foi mantido apenas até o sexto game, quando Badosa quebrou na segunda chance, abriu 5 a 2 e fechou por 6/3. A brasileira pouco ameaçou nos games de devolução.

No segundo set, Badosa abriu duas quebras, fazendo 5 a 1 e liquidando a fatura por 6/2 com poucos sustos.

A derrota representa a perda da chance da brasileira em garantir seu melhor ranking da carreira, que seria o nono lugar. No momento, ela segue como a décima colocada, mas terá que torcer contra a própria Badosa e a russa Anna Kalinskaya. Para que Bia permaneça no top-10, nenhuma das duas poderá conquistar o título neste final de semana.

Badosa enfrenta a russa Daria Kasatkina na semifinal. A outra semi será entre a russa Mirra Andreeva e a vencedora do duelo entre Kalinskaya e a tcheca Karolina Muchova.

A derrota é um baque nas pretensões da brasileira de terminar o ano como top 10. Bia defende 700 pontos em novembro no WTA Elite Trophy, em Zhuhai, na China, e terá apenas mais 500 para buscar na próxima semana em Tóquio, no Japão.