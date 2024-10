Angélica Richter: Conheça a mulher de Igor Jesus

Angélica Richter é nutricionista, e casada com o jogador Igor Jesus (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 07:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Destaque do Botafogo e recém convocado para a Seleção Brasileira, Igor Jesus começou a sua vida de casado aos 19 anos, com a nutricionista Angélica Richter. Quando o jogador se transferiu do Coritiba para o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, os dois já namoravam.

A diferença de idade do casal é de 11 anos. Na época em que se conheceram, Angélica tinha 30 anos e já era formada em Nutrição pela Universidade Tuiuti do Paraná. Devido ao convívio com o jogador e outros atletas, a curitibana acabou se especializando em nutrição esportiva.

"A experiência de conviver com o dia a dia e rotina de um atleta integrada com meu conhecimento proporciona resultados reais e satisfatórios", escreveu Lica, como é chamada pelos mais próximos, no site em que fala sobre seu trabalho como nutricionista.

Após quatro anos em Dubai, o casal retornou ao Brasil em junho deste ano, por conta da transferência do centroavante para o Botafogo. Fã número 1 do marido, a nutricionista tem batido ponto tanto nos jogos do Botafogo como agora nos da seleção brasileira.

A nutricionista Angélica Richter é mulher do jogador Igor Jesus (Foto: Reprodução/Instagram)

Angélica presenciou na última terça-feira (15), no estádio Mané Garrincha, a vitória do Brasil sobre o Peru por 4 a 0. A felicidade foi maior ainda, pois o desempenho do marido em campo virou alvo de elogios até da imprensa internacional.

