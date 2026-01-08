Rivais se chocam com fala de Marlon Freitas no Palmeiras: 'Que loucura'

Marlon Freitas foi apresentado como novo reforço do Palmeiras na tarde desta quinta-feira (8). O volante se demonstrou empolgado em vestir verde a partir de 2026 e projetou uma temporada de sucesso. Uma das declarações do volante, no entanto, chocou torcedores rivais.

Desde sua saída do Botafogo, falas de Marlon Freitas tem movimentado as redes sociais. Tratado como ídolo pela torcida do Alvinegro, o jogador não escondeu que tinha muita vontade de sair do clube para vestir a camisa do Palmeiras.

Durante a coletiva de apresentação, o jogador chegou a dizer que a versão apresentada no Botafogo não será suficiente para atuar no Palmeiras.

- Talvez minha versão dos últimos três anos não vai ser suficiente para honrar a camisa do Palmeiras. Tenho que melhorar em muitos aspectos - declarou Marlon Freitas em sua apresentação.

Nas redes sociais, a fala do jogador repercutiu muito. Além de torcedores do Botafogo, muitos amantes do futebol brasileiro, sem qualquer conexão com o Alvinegro, se impressionaram com a declaração. Veja os comentários abaixo:

Marlon Freitas é o novo reforço do Palmeiras (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Veja reação da web com a fala de Marlon Freitas no Palmeiras

Marlon Freitas relembra 'piscadinha' e explica mudança de perfil

Marlon Freitas não fugiu da pergunta e comentou sobre a "piscadinha" que deu no gramado do Nilton Santos durante a partida entre Palmeiras e Botafogo, confronto que foi fundamental para definir o campeão brasileiro de 2023.

À época, ambos os clubes disputavam ponto a ponto o título nacional. Após abrir vantagem, o Botafogo viu o Palmeiras, liderado pelo jovem Endrick, virar o marcador fora de casa. A ação de Marlon Freitas, direcionada a companheiros no banco de reservas, ocorreu com o confronto ainda empatado em 3 a 3. Já nos minutos finais, o zagueiro Murilo venceu uma disputa dentro da área adversária e marcou o quarto e último gol do Palmeiras.

Marlon Freitas admitiu, durante entrevista de apresentação, que se tratou de um gesto infeliz, além de revelar ter pedido desculpas a ambas as torcidas. O meio-campista afirmou que o ato não se repetirá ao longo de sua carreira, seja no Palmeiras ou em um eventual novo desafio.

- Um assunto delicado, não gosto de comentar muito, mas foi bom perguntar. Uma coisa que do Marlon (Freitas) não vão ver ou fazer. É uma coisa que eu não gosto de falar, foi um gesto infeliz da minha parte, não fui educado desta forma, não quis desrespeitar, senão não estaria aqui. Pedi desculpa aos torcedores do Botafogo que ficaram magoados, mas também aos do Palmeiras - iniciou o volante.

- Peço desculpas, não foi minha intenção, foi um gesto infeliz, sim. O gesto não vai se repetir. Foi difícil para mim, mas em nenhum momento me posicionei. Só vou mudar isso dentro de campo, com trabalho, dedicação, caráter. Não sou este Marlon, é totalmente diferente. É o que você vai ver nestes próximos anos. Foi uma infelicidade que não vai se repetir - finalizou o novo jogador do Palmeiras.