Müller disparou contra Luciano após a eliminação do São Paulo contra a LDU pelas quartas de final da Copa Libertadores. Ídolo tricolor, ele se manifestou contra Luciano nas redes sociais.

continua após a publicidade

Ao falar do jogador, Müller criticou a torcida, por entender que o camisa 10 é um dos ídolos do elenco atual, e a postura do atleta. Luciano polemizou após a eliminação.

De acordo com o Sofascore, somando ida e volta, Luciano registrou 12 finalizações e acumulou 2,00 gols esperados (xG). Mesmo com o alto volume, o São Paulo não converteu o suficiente. Com melhor aproveitamento das chances criadas, o cenário poderia ter sido diferente.

continua após a publicidade

– Aquela parte da torcida que me ataca quando falo a verdade, esse é o ídolo que vocês merecem! Perde gol e faz showzinho pra vcs gritarem “é Luciano” (sic) – escreveu Müller.

O camisa 10 vive o maior jejum da carreira. O último gol foi em 24 de julho, contra o Juventude. Até agora, são 12 jogos sem marcar, dos quais 11 na atual temporada.

continua após a publicidade

Luciano persegue uma marca relevante em 2025: chegar aos 100 gols pelo clube. No momento, permanece com 97.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Luciano foi vaiado após o jogo

Luciano foi bastante vaiado após deixar o Morumbis contra a LDU. O jogador deu entrevista para a televisão detentora após a partida e foi o último a sair. Quando desceu ao vestiário, foi alvo de vaias, algo que não costuma acontecer.

Após o confronto, o atleta falou sobre os gols perdidos e sobre a reação da torcida com a sua atuação.

– Justas (as vaias), porque a expectativa era enorme, nós também tínhamos. Eles lotaram o estádio, apoiaram e têm toda a razão em vaiar – disse.

Luciano foi bastante criticado (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)