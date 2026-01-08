Torcedores do Botafogo pedem volta de jogador campeão pelo clube: 'Bem-vindo'

A frase "ano novo, vida nova" parece não ter se popularizado muito entre os torcedores do Botafogo. As recentes notícias sobre a situação de Thiago Almada no Atlético de Madrid esquentaram as redes sociais dos alvinegros, que pediram o retorno do argentino.

Contratado no meio de 2024, Thiago Almada foi essencial para as conquistas do Botafogo no ano mágico. O meia formou um quarteto histórico com Jefferson Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus, sob comando do técnico Artur Jorge.

Com pouco espaço no time de Diego Simeone, Almada voltou a ter seu nome falado entre os torcedores do Botafogo, que sonham com uma volta ao clube de General Severiano. Veja os comentários dos botafoguenses abaixo:

Thago Almada fez história no Glorioso (Foto: Divulgação / Botafogo)

Veja os comentários de torcedores do Botafogo sobre Thiago Almada

Situação do argentino no Atlético de Madrid

Com apenas seis meses de Atlético de Madrid, Thiago Almada pode se despedir do clube. De acordo com a rádio espanhola "Cadena Ser", a pouca utilização do ex-jogador do Botafogo é um indicativo que Diego Simeone planeja colocá-lo no mercado.

Na primeira metade da temporada 2025/26, o meia participou de 15 dos 26 jogos do Atlético de Madrid, com apenas seis partidas como titular, acumulando 571 minutos em campo, além de dois gols e uma assistência. Para contratar o argentino, o clube espanhol desembolsou 21 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões) ao Botafogo, detentor dos direitos econômicos do atleta, em julho de 2025.

Thiago Almada ganhou notoriedade no futebol brasileiro após sua trajetória relâmpago - mas vitoriosa - pelo Botafogo. O desempenho em campo do argentino, que também fez história nos Estados Unidos, fez com que ele fosse colocado como um dos jogadores mais talentosos do futebol sul-americano naquele ano. Devido à ligação entre os clubes de Textor, dono da Eagle Football, ele migrou para Lyon no início do ano passado por empréstimo gratuito até o meio do ano, e de lá rumou ao Atlético de Madrid.