São Paulo: Muller manda recado a Arboleda após ser chamado de palhaço

O ex-jogador Muller respondeu a uma provocação do zagueiro Arboleda, do São Paulo, após ser chamado de “palhaço” nas redes sociais. Em vídeo publicado em seu perfil, o ex-atacante rebateu o equatoriano e desafiou o defensor a conquistar títulos pelo clube.

- Recado para o Arboleda: fez gol, parabéns! Mas tem que ganhar título! Se não ganhar título, não adianta nada. Você está há dez anos no São Paulo, se conseguir ganhar no mínimo uns 10 títulos que eu ganhei no São Paulo, que eu acho difícil, aí você vem falar comigo - disse Muller, que tem 12 conquistas oficiais pelo Tricolor.

Na mesma gravação, o ex-jogador manteve as críticas feitas anteriormente ao nível técnico dos estrangeiros do elenco atual.

- Tem estrangeiro meia-boca no Flamengo, no Palmeiras, no Cruzeiro e no São Paulo não é diferente. Então, fez gol? Parabéns, beleza, mas levanta troféu - completou.

O episódio é uma continuação da polêmica iniciada após entrevista de Muller ao "Ge", na qual afirmou que o São Paulo “tem nove estrangeiros, e um pior que o outro”. A declaração ocorreu dias antes da vitória do Soberano sobre o Internacional, por 2 a 1, no Beira-Rio, no domingo (3), em que os dois gols foram marcados por jogadores estrangeiros: Arboleda e Bobadilla.

Muller é um dos ídolos da história do São Paulo (Foto: Acervo SPFC)

Vitória do São Paulo, provocação de Arboleda

Após o jogo, o zagueiro publicou uma foto com outros atletas estrangeiros do elenco — Ferraresi, Enzo Díaz, Dinenno e Bobadilla — e escreveu: “Os gringos, um pior que o outro. Palhaço”, em referência à fala de Muller. Arboleda está no Tricolor desde 2017 e acumula um título da Copa do Brasil e um do Campeonato Paulista.