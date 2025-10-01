Cruzeiro parabeniza zagueiro pela convocação para a Seleção

O Cruzeiro parabenizou, nas redes sociais, o zagueiro Fabrício Bruno pela convocação para os amistosos da Seleção Brasileira na Ásia, dia 10, contra a Coreia do Sul, e dia 14, diante do Japão. Pela segunda vez, o jogador da equipe celeste marca presença numa lista do técnico Carlo Ancelotti – Fabrício Bruno havia sido chamado para os jogos contra Chile e Bolívia, em setembro, pelas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, e jogou contra os bolivianos, em El Alto.

- Fabrício Bruno convocado! Nosso xerife foi chamado pelo treinador Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira. Vamos pra cima, FB15! – postou o clube no “X”.

Em entrevista à TV Cruzeiro, Fabrício Bruno falou sobre a convocação e agradeceu aos companheiros de equipe:

- Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de representar o meu país. Acima de tudo, exalto nosso coletivo, que é o nosso forte e aí, naturalmente, o individual acaba se sobressaindo. A esse grupo maravilhoso, à comissão técnica, à diretoria e a todos que fazem parte do clube e me ajudam no dia a dia para alcançar esse objetivo - disse o zagueiro do Cruzeiro.

Com a convocação, Fabrício Bruno corre o risco de ficar de fora do clássico contra o Atlético-MG, na Arena MRV, dia 15, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Carlo Ancelotti elogia zagueiro do Cruzeiro por atuação contra a Bolívia

Na entrevista coletiva após a convocação, o técnico italiano Carlo Ancelotti falou sobre a presença de Fabrício Bruno na lista:

- O Fabrício Bruno porque tivemos as lesões de Marquinhos (PSG) e Alexsandro (Lille) e a possível lesão de Bremer (Juventus), que era um jogador que poderia estar na convocatória. Então, precisávamos de um zagueiro. Eu gostei do jogo dele contra a Bolívia. Era uma condição muito, muito complicada. Terá oportunidade de estar disponível para o segundo jogo – afirmou Ancelotti.

Apenas o zagueiro do Cruzeiro e o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, atuam no futebol brasileiro, entre os 26 convocados nesta quarta-feira (1º).

Fabrício Bruno, que, em 2024, quando atuava pelo Flamengo, também foi convocado pelo então técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, já disputou 81 jogos pelo Cruzeiro, desde que foi revelado pelas categorias de base - somente nesta temporada, são 47 partidas. Ao todo, são quatro gols, três deles este ano, contra Fluminense e Santos, pelo Brasileirão, e Atlético-MG, pela Copa do Brasil.