Pedro Certezas provoca torcedores do Fluminense após título do Botafogo

O Botafogo conquistou o Campeonato Brasileiro de 2024 no último domingo (8) após vencer o São Paulo por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos. Com a conquista, o influenciador Pedro Certezas não perdeu a oportunidade e aproveitou o momento para provocar os torcedores do Fluminense.

Através de uma publicação nas redes sociais logo após a conquista, Pedro Certezas narrou a trajetória dos dois clubes nas últimas temporadas. Ele ainda relembrou a fase do Fluminense na série C do Brasileirão para provocar os torcedores rivais.

- Aí namoral, imagina que desgraça que é ser Fluminense. "Papo reto". Tu passa a vida inteira sendo esculachado porque teu time não tem título internacional e foi para a série C. Gente não é Série B é C. Aí tem um ano que dá uma sorte do ca*** e o Fluminense vence a Libertadores, e aí os torcedores começam a zoar o Botafogo. Mas no ano seguinte, o time que zoaram, ganha a Libertadores, e os tricolores brigam para não cair sem perspectiva de ser nada. Imagina a m*** que é torcer para a m*** do Fluminense - disse o influenciador.

Títulos do Botafogo em 2024

O Glorioso colocou um fim no jejum de títulos no Brasileirão nesta temporada. Com 79 pontos somados ao longo da campanha, o Alvinegro levantou a taça do campeonato de 2024 no último domingo (8), no Estádio Nilton Santos.

Além da conquista nacional, o clube de General Severiano também conquistou a Libertadores da América. O título continental aconteceu no último dia 30 de novembro, com uma vitória sob o Atlético-MG por 3 a 1, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

