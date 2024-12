Pedro Certezas se manifesta após eliminação precoce do Botafogo no Intercontinental

O Botafogo perdeu para o Pachuca, por 3 a 0, nesta quarta-feira (11), pelo Clássico das Américas, primeira partida da Copa Intercontinental, em Doha, no Catar. Após a eliminação precoce da equipe de Artur Jorge, o influenciador Pedro Certezas, se manifestou nas redes sociais. Através de duas publicações no "X", antigo Twitter, Certezas lamentou o ocorrido, agradeceu a temporada e também ironizou os torcedores rivais.

continua após a publicidade

➡️ Rizek analisa derrota do Botafogo contra o Pachuca: ‘Não foi normal’

➡️ Jornalista cita arrogância de Artur Jorge em Botafogo x Pachuca: ‘Sapecada vergonhosa’

- Agora, te falar um negócio. De todas as zoações que nós já passamos, a de perder um mundial de clubes é de longe a melhor, tá maluco. Há três anos a gente foi esculachado por perder pro Brusque de virada e ficar em 11º na Série B. Que coisa linda, meu jesus cristinho - publicou o influenciador.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ano do Botafogo

Além disso, Pedro Certezas também agradeceu o ano "mágico" do Alvinegro. A equipe do técnico Artur Jorge conquistou o título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Com o feito, o Botafogo se igualou ao Santos, de Pelé, e o Flamengo, de 2019, ao conquistar os dois principais títulos da temporada no mesmo ano.

continua após a publicidade

- Ano simplesmente mágico, inexplicável. Muito obrigado por tudo, meu Glorioso! Tudo o que sonhamos desde criança conseguiu de alguma forma ser superado. A realidade foi muito melhor do que a imaginação mais otimista. Esperamos décadas pra ver o que aconteceu, teve gente que se foi antes e infelizmente não conseguiu ver esse momento. Que fiquemos com as lembranças deles - diz parte da publicação.

Derrota para o Pachuca

Dentro campo, o Pachuca veceu o Botafogo, por 3 a 0, pelo Clássico das Américas, primeira partida da Copa Intercontinental, em Doha, no Catar. A equipe mexicana marcou os três gols do confronto no segundo tempo, com Idrissi, Deossa e Rondón. Com a vitória, o time mexicano pega o Al-Ahly, do Egito, e o vencedor do duelo encara o Real Madrid na final.

continua após a publicidade