Europeus reagem à estreia de astro do Real Madrid na temporada: ‘Melhor do mundo’
Equipe merengue venceu o Osasuna no Santiago Bernabéu
Jogando no Santiago Bernabéu, o Real Madrid estreou com o pé direito no Campeonato Espanhol e bateu o Osasuna, por 1 a 0, nesta terça-feira (19). O gol da partida foi marcado pelo astro francês Kylian Mbappé, em cobrança de pênalti, no início da segunda etapa.
Além do gol que decretou a vitória da equipe merengue, Mbappé participou ativamente das jogadas ofensivas da equipe na partida. Inclusive, foi dele a jogada que originou o pênalti aos 5 minutos do segundo tempo. Nesta temporada, o atacante francês herdou a camisa 10 de Luka Modrić, que acertou sua transferência para o Milan.
Diante da exibição do novo camisa 10, os torcedores do Real Madrid usaram as redes sociais para se manifestar. Para alguns deles, essa temporada pode ser fundamental para o casamento entre o astro francês e o clube merengue. Confira.
Tradução: Espetacular Mbappé. Ótima maneira de criar um gol e colocar o time na frente. Honra.
Tradução: Pelo amor de Deus, Mbappé. O número 10 lhe dá poder. Com a camisa francesa, ele é indiscutivelmente o melhor jogador do mundo, e agora vai se transferir para o Real Madrid.
Tradução: Mbappé marca o primeiro gol do Real Madrid na nova temporada.
Tradução: A comemoração dos companheiros, e Vinícius com Kylian Mbappé após o gol
O Real Madrid volta a campo no próximo domingo (24), quando visita o Real Oviedo, pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol. Com Mbappé e companhia, a bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Carlos Tartiere.
Como foi Real Madrid x Osasuna?
Com o recuo elevado das linhas do Osasuna planejado pelo técnico Alessio Lisci, o confronto ficou condicionado ao domínio do Real. Porém, com dificuldade para entrar na defesa adversária, as primeiras oportunidades merengues foram através de chutes de fora da área: primeiro, aos 6', Carreras bateu rasteiro à esquerda do gol de Sergio Herrera; 11 minutos depois, o zagueiro Huijsen experimentou de longe e obrigou Herrera a fazer boa defesa.
Aos 25', Mbappé começou a aparecer. Primeiro, o francês recebeu grande passe de Vini em arrancada pela esquerda e finalizou mascado. Depois, em sobra de corte da defesa, bateu de chapa, mas à direita da meta. No começo do segundo tempo, porém, a história foi diferente: depois de arrancar e ser derrubado em carrinho de Juan Cruz na área, o atacante teve a oportunidade de bater o pênalti e deslocou Herrera para fazer seu primeiro gol na temporada.
Mesmo com a desvantagem, o Real continuou criando. Arda Güler saiu da direita para a esquerda e, ao receber de Carreras, soltou uma bomba, que passou perto do travessão. A resposta do Osasuna veio aos 18': Bretones fechou cruzamento pelo lado esquerdo e jogou para o meio; a bola bateu em Éder Militão e foi no peito de Courtois, que reagiu rápido. Xabi Alonso aproveitou a tranquilidade para promover as entradas de Mastantuono, joia comprada junto ao River Plate, e Carvajal, que teve lesão grave no joelho em 2025 e retornou à ação sob ovação dos presentes no local.
Nos minutos seguintes, o Real apenas administrou a vantagem e pouco foi pressionado pelos Rojillos, que finalizaram apenas duas vezes no confronto. Mastantuono teve a chance de deixar sua marca no fim, mas com pouco ângulo, finalizou para a defesa de Herrera. Ainda houve tempo para Bretones ser expulso por uma trombada em Gonzalo García, findando de vez qualquer chance de reação no Bernabéu.
