Roger Flores manda recado a Guilherme Arana após ataques: ‘Você fez isso comigo’

O ex-jogador Roger Flores usou o programa "Boleiragem" da última segunda-feira (2) para mandar um recado ao lateral Guilherme Arana. Após o atleta do Atlético-MG ser atacado nas redes sociais depois da derrota na final da Libertadores, o apresentador relembrou a alfinetada feita pelo defensor ao ex-meia do Cruzeiro.

- Esse recado é um para um cara que está em altíssimo nível, joga muita bola e não tem a necessidade de fazer o que fez. É o Guilherme Arana, do Atlético. Hoje, ele sofreu ataques nas redes sociais. Isso não pode acontecer. Me solidarizo com o Arana em relação a esses tipos de ataques. Ele postou falando isso, né? ‘Poxa, agora não sirvo para nada’. Porém, Arana, você fez isso comigo depois de uma semifinal de Copa do Brasil entre Vasco e Atlético - começou.

- Nesse jogo, especificamente, falei que o lado esquerdo do Atlético não estava funcionando bem, que, de repente, o Arana com o Rubens precisaria de uma mudança. Não passou disso na mais simples e honesta avaliação. Eu te elogiei muito mais vezes do que critiquei. Provavelmente, por pilha de um ou outro, por um amigo aqui e outro ali, porque você não assistiu, estava em campo, você posta citando o meu nome - continuou o apresentador.

Após a classificação do Atlético-MG para a final da Copa do Brasil, Arana provocou Roger Flores nas redes sociais. No Instagram, o lateral escreveu: "Roger Flores, continue falando merda que vou chamar o Lúcio pra te dar outro cacete". A situação citada por Arana aconteceu nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, na Seleção Brasileira. Na ocasião, o zagueiro deu uma cabeçada no meia após uma discussão. Roger finalizou o comentário e fez pedido ao defensor.

- Não tenho nada contra você, te acho um grande jogador. Sábado foi um dia ruim, você também não jogou bem e as avaliações foram feitas no jogo. Não guardo mágoa, não vou analisar suas próximas partidas com um rancor. Serei o mais isento e imparcial possível. Se jogar bem, vou te elogiar, como sempre fiz. Se jogar mal, vou pontuar, como sempre fiz. É só um recadinho para que você pense um pouquinho quando quiser incitar a violência para outra pessoa, até um colega de profissão seu - finalizou o ex-jogador.