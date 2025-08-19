Ex de Neymar expõe conversa com Bruna Biancardi sobre filha: ‘Me comunique’

A vida de Neymar não está apenas agitada com o que acontece nos gramados com o Santos. Fora do grande palco, o jogador também tem tido que conviver com o conflito entre as influenciadoras Amanda Kimberlly e Bruna Biancardi, mães de suas filhas. Um novo atrito aconteceu entre as duas nesta terça-feira (19).

Seguidores de Bruna Biancardi perceberam que ela havia excluído uma foto com Helena, filha de Neymar com a ex-affair. Ao explicar o motivo da ação, a atual namorada do camisa 10 citou que foi um pedido de Amanda Kimberlly. Contudo, em um posicionamento oficial, a influenciadora negou a narrativa.

De acordo com a influenciadora, o pedido foi para que Bruna e Neymar preservassem um pouco mais a imagem de Helena. Amanda mostrou que apenas alertou para a atual companheira do jogador avisar quando for postar uma foto da pequena, pois a criança tem recebido bastante hate dos fãs do casal.

- Minha filha recebe críticas e montagens horríveis, que desfiguram sua imagem todos os dias… e eu (mãe) não posso controlar/proteger a imagem dela? Jamais proibiria a família paterna de compartilhar momentos especiais; apenas acredito que a comunicação evita mal-entendidos e garante uma convivência mais saudável. E, para que minhas palavras não sejam distorcidas, tenho prints de tudo o que já disse sobre o assunto - disse antes de expor os prints citados.

O que diz os prints da Amanda?

Em trechos de conversas divulgados, a relação entre Amanda e Bruna Biancardi aparenta ser saudável. Ambas buscam manter a boa convivência mediante ao crescimento de Helena e Mavie. Veja abaixo a sequência de mensagens entre as duas.

Amanda Kimberlly: "Oi, Bruna, tudo bem? Vi que, novamente, você postou a minha filha sem me perguntar. Quero que, da próxima vez, me comunique. Estou preservando a imagem da Helena perante os ataques que ela vem sofrendo e cuidando da exposição dela nas redes sociais. Entendo que ela é irmã de suas filhas, mas pode me chamar para combinarmos se tudo bem expor a minha. Como mãe, estou cuidando da imagem dela".

Amanda Kimberlly: "Não tenho dúvidas do carinho que você tem pela Helena. Mas, como mãe e responsável legal pela guarda dela, preciso cuidar da exposição. Uma simples foto sempre pode ser distorcida e tratada de forma injusta e cruel. Nunca te proibi, nem estou te proibindo de postar fotos da minha filha, só quero ser comunicada. Da primeira vez, você soube que o Júnior não passou o recado, e acabou faltando essa comunicação. Então, das próximas vezes, você pode me chamar para combinarmos sobre a postagem. Deixo claro que não há nenhum problema. Temos esse canal de comunicação e sabemos que o Júnior nem sempre repassa os recados. Sobre a sua visão de que eu gostaria que as pessoas pensassem "isso ou aquilo", te dou a minha palavra de que não é real. Sempre que sou questionada sobre o convívio da Helena com vocês, deixo claro que, sempre que é possível, todos estão juntos — e nem sempre isso é postado em rede social. O importante é o momento vivido, e não o que é publicado".

Amanda Kimberlly: Minha preocupação é em proteger a pessoa mais especial da minha vida desses ataques. Sei que fazem de coração, mas uma foto que carrega tanto amor pode ser usada pelas pessoas para transformar em desprezo e ódio. Por isso, eu mesma estou pensando duas vezes antes de postar a minha própria filha nas minhas redes. Sei que fazem de coração, mas uma foto que carrega tanto amor pode ser usada pelas pessoas para transformar em desprezo e ódio. Por isso, eu mesma estou pensando duas vezes antes de postar a minha própria filha nas minhas redes.

Prints de conversa de Amanda Kimberlly, mãe de filha de Neymar, com Bruna Biancardi, mães de filhas de Neymar (Foto: Reprodução)

Prints de conversa de Amanda Kimberlly com Bruna Biancardi, mães de filhas de Neymar (Foto: Reprodução)