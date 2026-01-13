Gerson explica escolha pelo Cruzeiro: 'Projeto irrecusável'
O meio-campista foi apresentado nesta terça-feira (13) na Toca da Raposa II
O meio-campista Gerson foi apresentado oficialmente pelo Cruzeiro na tarde desta terça-feira (13), na Toca da Raposa II. Em coletiva de imprensa, o jogador ressaltou que aceitou a proposta celeste por ser um projeto irrecusável.
– Agradecer ao Zenit, sempre fui muito bem recebido. Sou um cara que não gosta de reclamar. Sou grato a Deus pelas oportunidades. Quis vir para o Cruzeiro porque era um projeto irrecusável. Todo o esforço do Pedrinho, Pedro Junio, o Spindel, o professor também. Quando tem um esforço muito grande em querer a gente em um ambiente, levo muito em consideração. Um clube gigante. Com todo respeito aos outros, não é um clube qualquer, tem muita história. Estava de férias. Cheguei aqui, sou sincero. Meu pensamento era de voltar no dia 14 para me apresentar. Mas meu pai me passou a possibilidade, eu disse para ele ir para cima. Hoje estou feliz de estar aqui – disse o jogador.
Além disso, o atleta também foi questionado sobre qual função gostaria de exercer na Raposa, destacando que pode atuar onde Tite gostar escalá-lo.
– Como sempre falo, mina função e ajudar. Hoje tenho esse privilégio de fazer mais de uma função, estou sempre à disposição, o professor me conhece bem. Gosto mais de uma ou de outra. Me perguntam muito, mas me habituei, não tenho uma preferida, o importante é sempre estar em campo ajudando. Sonho em estar na Copa do Mundo. O projeto Cruzeiro me deixa próximo disso. Tenho que fazer meu trabalho em campo para isso – comentou Gerson.
A equipe ofereceu 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 188 milhões na cotação atual) pelo ex-Flamengo. O valor será dividido em 27 milhões de euros fixos e 3 milhões de euros em bônus.
Gerson pelo Zenit
Gerson disputou apenas 15 partidas pelo Zenit, sendo 11 delas como titular. Nesse período, tem uma média de 61 minutos em campo por jogo. Mesmo com o recorte pequeno, já marcou dois gols.
Além disso, o meio-campista deu oito passes decisivos e tem 89% de acerto em seus passes. Nos lançamentos, o aproveitamento é de 47%. No setor defensivo, Gerson acumula 12 desarmes e interceptações, 46 bolas recuperadas e tem eficiência de 47% dos duelos.
