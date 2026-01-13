Gerson explica escolha pelo Cruzeiro: 'Projeto irrecusável'

O meio-campista Gerson foi apresentado oficialmente pelo Cruzeiro na tarde desta terça-feira (13), na Toca da Raposa II. Em coletiva de imprensa, o jogador ressaltou que aceitou a proposta celeste por ser um projeto irrecusável.

continua após a publicidade

– Agradecer ao Zenit, sempre fui muito bem recebido. Sou um cara que não gosta de reclamar. Sou grato a Deus pelas oportunidades. Quis vir para o Cruzeiro porque era um projeto irrecusável. Todo o esforço do Pedrinho, Pedro Junio, o Spindel, o professor também. Quando tem um esforço muito grande em querer a gente em um ambiente, levo muito em consideração. Um clube gigante. Com todo respeito aos outros, não é um clube qualquer, tem muita história. Estava de férias. Cheguei aqui, sou sincero. Meu pensamento era de voltar no dia 14 para me apresentar. Mas meu pai me passou a possibilidade, eu disse para ele ir para cima. Hoje estou feliz de estar aqui – disse o jogador.

Gerson é apresentado pelo Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Além disso, o atleta também foi questionado sobre qual função gostaria de exercer na Raposa, destacando que pode atuar onde Tite gostar escalá-lo.

continua após a publicidade

– Como sempre falo, mina função e ajudar. Hoje tenho esse privilégio de fazer mais de uma função, estou sempre à disposição, o professor me conhece bem. Gosto mais de uma ou de outra. Me perguntam muito, mas me habituei, não tenho uma preferida, o importante é sempre estar em campo ajudando. Sonho em estar na Copa do Mundo. O projeto Cruzeiro me deixa próximo disso. Tenho que fazer meu trabalho em campo para isso – comentou Gerson.

A equipe ofereceu 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 188 milhões na cotação atual) pelo ex-Flamengo. O valor será dividido em 27 milhões de euros fixos e 3 milhões de euros em bônus.

continua após a publicidade

Gerson pelo Zenit

Gerson disputou apenas 15 partidas pelo Zenit, sendo 11 delas como titular. Nesse período, tem uma média de 61 minutos em campo por jogo. Mesmo com o recorte pequeno, já marcou dois gols.

Além disso, o meio-campista deu oito passes decisivos e tem 89% de acerto em seus passes. Nos lançamentos, o aproveitamento é de 47%. No setor defensivo, Gerson acumula 12 desarmes e interceptações, 46 bolas recuperadas e tem eficiência de 47% dos duelos.