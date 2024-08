Mike Tyson recebe presente com provocação a Jake Paul; confira

Mike Tyson e Jake Paulo em divulgação de luta (Foto: Kena Betancur/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 18:18 • Rio de Janeiro

Mike Tyson foi presenteado pelo filho no último final de semana com um quadro do artista pop Super Budha no valor de US$100 mil (cerca de R$ 555 mil). A arte contém uma mensagem de provocação ao youtuber Jake Paul, adversário do ex-campeão mundial de boxe em luta marcada para o dia 15 de novembro, no At&T Stadium, no Texas, Estados Unidos.

➡️Logan Paul revela se acredita que Jake Paul pode vencer luta contra Mike Tyson

A alfinetada ao próximo adversário no ringue ocorreu com a mesagem "o verdadeiro problema" estampada na arte em inglês, que também contém uma imagem de Mike Tyson. A frase faz referência ao apelido de Jake Paul, "o garoto problema".

Super Budha é um artista plástico radicado na cidade de Xangai, na China. Recentemente, ele se tornou bastante requisitado entre os famosos por conta de um estilo próprio com referência à cultura pop ocidental. Neymar, Floyd Mayweather Jr, Tiesto e até mesmo o Papa Francisco já foram personalidades contempladas pelo trabalho dele. Confira o presente de Mike Tyson Abaixo:

Mike Tyson recebe presente de R$ 555 mil do próprio filho (Foto: Reprodução/Instagram)

Amir, filho do pugilista, foi o responsável por encomendar a arte com Super Budha. O presente foi entregue no último domingo (11) antes de coletiva de imprensa de promoção da luta com Jake Paul, em Nova York. Os dois se enfrentam no dia 15 de novembro, no Texas, Estados Unidos.