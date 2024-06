Qual o tamanho da fortuna de Mike Tyson, lenda do boxe?

➡️ Quanto Gabigol custa ao Flamengo? Entenda peso do atacante nas finanças do clube



💰 Como Mike Tyson faliu?



As polêmicas fora dos ringues ajudam a explicar como Tyson perdeu a maior partes dos ganhos. Ele foi preso por estupro em 1992 e cumpriu pena de três anos. Depois, em 1999, passou mais três meses encarcerado por causa de uma briga de trânsito. Os problemas com a lei trouxeram custo com processos, o impediram de lutar durante um tempo e afastaram patrocinadores.