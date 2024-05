Quem tem a maior fortuna: Mike Tyson ou Jake Paul?

💰 Fortuna de Mike Tyson



Em quase 20 anos de uma carreira profissional recheada de títulos no boxe, Mike Tyson acumulou uma fortuna de US$ 400 milhões (mais de R$ 2 bilhões) com prêmios e patrocínios. O atleta, no entanto, perdeu a maior parte e chegou a declara falência.



Nos últimos anos, Tyson conseguiu uma recuperar parte da fortuna por meio de novos investimentos, como uma empresa de cannabis, e lutas de exibição. De acordo com a imprensa norte-americana, seu patrimônio líquido atual é estimado em US$ 10 milhões (cerca de R$ 51 milhões).



➡️ Mike Tyson e Jake Paul fazem primeira encarada; veja vídeo