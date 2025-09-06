Messi discute com volante do Santos em jogo das Eliminatórias; veja vídeo

Lionel Messi e o volante Tomás Rincón, do Santos, discutiram durante a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Venezuela, nesta quinta-feira (4), pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo da Fifa.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O desentendimento ocorreu no intervalo, após um lance da primeira etapa. No túnel do Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o camisa 10 argentino foi em direção ao meio-campista do Santos para cobrar a jogada. O clima acabou sendo controlado rapidamente pelos companheiros e membros das duas equipes.

Veja o vídeo abaixo:

"Messi"



Porque casi se agarra a trompadas con el capitán venezolano, Tomás Rincón: fue a buscarlo custodiado por De Paul, Paredes y Cuti.



pic.twitter.com/HZSvieQbKc — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 5, 2025

Argentina vence com show de Messi

Lionel Messi se despediu dos jogos oficiais pela Argentina em solo nacional com grande atuação. O camisa 10 marcou dois gols e comandou a vitória por 3 a 0 sobre a Venezuela, no Monumental de Núñez, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A Argentina, já garantida como líder da competição, chegou a 38 pontos, enquanto os venezuelanos seguem na luta pela primeira classificação a uma Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Messi fez grande jogo contra Venezuela (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

O jogo começou equilibrado, com a Venezuela apostando em forte marcação e contra-ataques, principalmente com Savarino. A resistência durou até o fim da primeira etapa, quando Paredes roubou a bola no meio e lançou Julián Álvarez. O atacante driblou a marcação e rolou para Messi, que abriu o placar com uma cavadinha de categoria, inflamando a torcida no estádio.

Na volta do intervalo, os visitantes se arriscaram mais no ataque, mas acabaram abrindo espaços. Em apenas cinco minutos, a Argentina liquidou a partida: Lautaro Martínez, de cabeça, fez o segundo, e Messi, em posição certeira, empurrou para o gol e fechou a conta. Após o apito final, Messi foi ovacionado pelos torcedores, coroando uma despedida simbólica e emocionante em casa.