imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Comentarista da Cazé TV ignora Messi e Cristiano Ronaldo em lista; veja

Comunicador protagonizou declaração polêmica

Messi e Cristiano Ronaldo
imagem cameraMessi e Cristiano Ronaldo foram ignorados em lista do comentarista Lucca Bopp, da Cazé TV (Foto: Patrick T. Fallon/AFP; AFP)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/09/2025
18:03
  Mais Notícias

O Jornalista Lucca Bopp protagonizou uma declaração polêmica na última quinta-feira (4). Durante o programa "Geral", da "Cazé TV", o comentarista descatou a presença de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo na lista de melhores jogadores que viu jogar.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A declaração do comunicador assustou os companheiros de trabalho. Na bancada do programa estavam presentes na bancada os jornalistas Lucas Pedrosa, Fernando Campos e Bárbara Coelho, que mais se mostrou surpresa com a declaração de Bopp.

- O Messi não está no meu top 5 - iniciou o comentarista.

- Já te falei, te deram alguma coisa Lucca Bopp. Lá em São Paulo. Não sei - disse Lucas Pedrosa.

- Como é que é? - questionou Fernando Campos.

- Cristiano tá? - Perguntou Bárbara Coelho.

- Não - respondeu Bopp, antes de completar.

- Nos cinco melhores jogadores que vi jogar, o Messi não está. É uma parada muito subjetiva. É Ronaldinho, Ronaldo, Zidane, Romário e Rogério Ceni - completou.

- Aí é loucura. Vou encerrar o programa - brincou Bárbara.

➡️ Estreia da Ge TV tem 'alfinetadas' à Cazé TV; veja

Chegada de Lucca Bopp à Cazé TV

O comentarista é uma das recentes contratações do canal no Youtube, que reforçou o elenco para concorrer com a GE TV, novo empreendimento da Globo. Bopp acumula participações como comentarista esportivo em trasnmissões da Paramount+, Paulistão Play e já havia feito algumas participações na emissora de Casimiro Miguel em parceria com a Livemode.

Além do trabalho na frente das câmeras, Lucca Bopp também terá funções de escritor e publicitário para campanhas de marketing em projetos da CazéTV. O comunicador terá a missão de comentar jogos e programas, além de usar seu talento de apresentador para comandar algumas ações.

Lucca Bopp, novo comentarista da CazéTV (Foto: Reprodução)

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
