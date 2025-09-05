Comentarista da Cazé TV ignora Messi e Cristiano Ronaldo em lista; veja
O Jornalista Lucca Bopp protagonizou uma declaração polêmica na última quinta-feira (4). Durante o programa "Geral", da "Cazé TV", o comentarista descatou a presença de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo na lista de melhores jogadores que viu jogar.
A declaração do comunicador assustou os companheiros de trabalho. Na bancada do programa estavam presentes na bancada os jornalistas Lucas Pedrosa, Fernando Campos e Bárbara Coelho, que mais se mostrou surpresa com a declaração de Bopp.
- O Messi não está no meu top 5 - iniciou o comentarista.
- Já te falei, te deram alguma coisa Lucca Bopp. Lá em São Paulo. Não sei - disse Lucas Pedrosa.
- Como é que é? - questionou Fernando Campos.
- Cristiano tá? - Perguntou Bárbara Coelho.
- Não - respondeu Bopp, antes de completar.
- Nos cinco melhores jogadores que vi jogar, o Messi não está. É uma parada muito subjetiva. É Ronaldinho, Ronaldo, Zidane, Romário e Rogério Ceni - completou.
- Aí é loucura. Vou encerrar o programa - brincou Bárbara.
Chegada de Lucca Bopp à Cazé TV
O comentarista é uma das recentes contratações do canal no Youtube, que reforçou o elenco para concorrer com a GE TV, novo empreendimento da Globo. Bopp acumula participações como comentarista esportivo em trasnmissões da Paramount+, Paulistão Play e já havia feito algumas participações na emissora de Casimiro Miguel em parceria com a Livemode.
Além do trabalho na frente das câmeras, Lucca Bopp também terá funções de escritor e publicitário para campanhas de marketing em projetos da CazéTV. O comunicador terá a missão de comentar jogos e programas, além de usar seu talento de apresentador para comandar algumas ações.
