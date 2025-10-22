SBT registra grande audiência em Atlético-MG x Del Valle pela Sul-Americana

O SBT transmitiu a partida entre Atlético-MG x Del Valle, pela Sul-Americana, e registrou uma grande audiência nesta terça-feira (21). A transmissão contou com a narração de Tiago Leifert e comentários de Mauro Beting. Nadine Bastos foi a consultora de arbitragem.

Com gol de Dudu, o Atlético-MG empatou nos minutos finais com o Independiente Del Valle pelo jogo de ida das semifinais da Sul-Americana. Transmitindo com exclusividade na TV aberta, o SBT teve audiência total de 9,8 milhões de pessoas.

A partida entre Atlético-MG x Del Valle ainda garantiu a vice-liderança de audiência para o SBT em cidades como Belo Horizonte, Belém e Fortaleza. Em Belo Horizonte, registrou 93% mais audiência que a terceira colocada e conquistou a vice-liderança com 8,3 pontos de média contra 4,3 da concorrente.

Dudu comemora o gol de empate do Atlético-MG com Sampaoli (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como foi o jogo entre Atlético-MG e Independiente Del Valle

A partida entre Atlético-MG e Independiente Del Valle começou muito movimentada, e logo aos seis minutos foi marcado um pênalti para o Independiente del Valle. Em uma bola lançada nas costas da defesa atleticana, o atacante equatoriano Patrick Mercado avançou a área e foi derrubado por Ruan. O juiz foi chamado para revisar no VAR mas manteve a decisão de campo. Sornoza bateu com perfeição na gaveta de Éverson, e abriu o placar para os equatorianos.

Após o gol, o Atlético buscou controlar o jogo mas não criar grandes chances, só foi criar sua primeira oportunidade perigosa aos 23 minutos. Em chute colocado de Scarpa, Villar se esticou e espalmou dando rebote para Bernard que bateu fraco colocando na mão do goleiro novamente.

Minutos depois a equipe equatoriana chegou por três vezes seguidas, obrigando Éverson a trabalhar. Dois chutes perigosos de fora da área e uma cabeçada após escanteio quase ampliaram o placar da partida. Partida movimentada entre Atlético-MG e Del Valle.

No período final da primeira etapa, o jogo ficou mais estudado e sem grandes oportunidades. O Atlético tentava algumas bolas longas, enquanto o del Valle explorava as infiltrações dos homens de frente da equipe.

O segundo tempo começou com os equatorianos em cima tentando ampliar o placar. Antes dos 10 minutos a equipe já havia finalizado três vezes, uma delas com muito perigo, em chute de fora de Alcívar, um dos destaques do time na temporada.

Algum tempo depois, em um contra ataque, Bernard ficou no mano a mano com o zagueiro Velasco, driblou o defensor e bateu colocado, mas o goleiro Villar fez uma bonita ponte e espalmou a bola. Após a chegada perigosa, o Galo cresceu na partida, e Sampaoli pôs o time mais para frente, tirando o próprio Bernard e colocando Dudu no ataque.

O técnico do Atlético-MG tentava de todas as maneiras empurrar o time ao ataque. Colocou Hulk e Biel para ter mais presença ofensiva, e conseguiu deixar a equipe mais perigosa. Aos 34, em um cruzamento da esquerda, a bola passou a centímetros de Vitor Hugo que quase empatou para o Galo.

O jogo caminhava para uma vitória equatoriana, mas em uma bola enfiada aos 47 minutos, Hulk ficou cara a cara com o goleiro e serviu Dudu, que livre, só empurrou a bola para as redes. Foi o primeiro gol do atacante com a camisa do Galo. O time mineiro decide em casa diante do seu torcedor.