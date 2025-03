"Memphis arrebata título de Vitor Roque". Assim, o jornal espanhol "As" descreveu a conquista do Corinthians sobre o Palmeiras, pelo Paulistão. O holandês foi um dos melhores em campo e ajudou o Timão a segurar o empate sem gols em casa, exercendo a vantagem devido ao triunfo por 1 a 0 no jogo de ida.

O centroavante do Verdão sofreu uma penalidade no segundo tempo, mas Hugo Souza evitou o gol ao defender a cobrança de Raphael Veiga. Já nos minutos finais, o europeu do Timão provocou os adversários ao subir na bola com os dois pés e gerou uma confusão entre os atletas, o que fez o tempo passar e contribuiu para a conquista.

- Vitor Roque, ao retornar ao Brasil, deixou uma mensagem clara sobre a diferença entre vestir verdiblanco e jogar pelo seu atual clube: "No Betis, lutamos por uma vaga na Europa; no Palmeiras, por títulos". Agora, menos de um mês depois, o atacante perdeu a primeira chance de ganhar um troféu na final do Paulistão vencida pelo Corinthians. O ex- jogador do Barcelona conseguiu ganhar um pênalti e forçar o cartão vermelho, mas teve poucas oportunidades de gol, e seu time também não conseguiu reverter a desvantagem de 1 a 0 sofrida no jogo de ida. Memphis dominou a partida com ações técnicas valiosas e ainda provocou os rivais, principalmente Vitor Roque, na reta final - afirmou o periódico.

Memphis e Vitor Roque, inclusive, protagonizaram a discussão que marcou o fim do confronto. Ao subir na bola, o neerlandês irritou alguns atletas do Palmeiras; visivelmente, um dos mais transtornados foi o camisa 9, que tirou satisfação e precisou ser segurado pelos companheiros.

Memphis comemora título do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

🦅 Memphis é decisivo em título do Corinthians

O camisa 10 do Timão contribuiu diretamente para o fim do jejum de seis anos sem o título estadual de sua equipe. Na campanha, foram dois gols e cinco assistências em 12 jogos; um dos passes, inclusive, foi para o único tento dos 180 minutos da decisão, em grande jogada que terminou com finalização de Yuri Alberto para as redes de Weverton.