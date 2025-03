Cléber Machado reage à atitude do Palmeiras após vice para o Corinthians

Uma atitude do Palmeiras chamou a atenção do narrador Cléber Machado após a perda do título do Paulistão para o Corinthians, na Neo Química Arena. Todo o elenco do Alviverde, incluindo comissão técnica, subiu ao palco montado no gramado e posou para a foto com a taça de vice-campeão e a medalha de prata no peito. O narrador elogiou a postura do clube.

- Ninguém gosta de perder, mas eu acho muito interessante essa postura. O Abel chamando o elenco, o time, presidente no pódio… Estamos falando de um time que, nos últimos anos, ganhou duas Libertadores, dois Brasileiros, Copa do Brasil e era tricampeão paulista. O torcedor está bravo, é normal. Mas eles (elenco) tem que ter orgulho do que eles fazem - disse Cléber.

- Muito boa essa atitude, comandada pelo Veiga, pelo Weverton, pelo Abel… Nenhum atleta gosta de perder, nenhum torcedor gosta de perder. Quem pratica o esporte de maneira profissional, tem que saber ganhar e perder. Acho a atitude do Palmeiras excelente, tudo certo - completou o narrador da Record.

Veiga perde pênalti em Corinthians x Palmeiras

Aos 33 minutos da segunda etapa, Raphael Veiga cobrou pênalti sofrido pelo atacante Vitor Roque, mas acabou parando no goleiro Hugo Souza, que acertou o canto e espalmou a bola para escanteio. Se convertesse a cobrança, o meia poderia ter levado a decisão para as penalidades.

Após o desperdício, o Palmeiras tentou pressionar o rival nos minutos finais, mas não conseguiu levar perigo ao rival e, consequentemente, tirar o zero do marcador. Com a derrota na partida de ida, no Allianz Parque, a equipe comandada por Abel Ferreira terminou com o vice-campeonato do estadual.

