Corinthians x Palmeiras: Sálvio Spínola bate martelo em lance polêmico da final

A final entre Corinthians e Palmeiras contou com uma polêmica de arbitragem nesta quinta-feira (27), na Neo Química Arena. No segundo tempo, o árbitro Matheus Candançan deu um pênalti para o Alviverde de Félix Torres em Vitor Roque. O ex-árbitro Sálvio Spínola analisou todo o lance.

Torcedores do Corinthians ficaram na bronca alegando que o lance teria acontecido fora da área. Já o técnico Abel Ferreira e os jogadores do Palmeiras cobraram um cartão amarelo de Félix Torres no lance. O zagueiro já tinha sido amarelado no início do primeiro tempo.

- Pênalti bem marcado, para mim, em cima da linha. Para mim, sem cartão. Se fosse fora da área, de impedir que o Vitor Roque chegasse na bola fora da área, seria cartão amarelo. Sendo pênalti, não é uma falta tática - comentou Sálvio Spínola durante a transmissão da Record.

Por conta da reclamação contundente, Abel Ferreira foi expulso pelo árbitro. Raphael Veiga perdeu o pênalti, defendido por Hugo Souza. Minutos depois, Félix Torres cometeu nova falta e acabou recebendo o segundo cartão amarelo.