Brasileirão: inteligência artificial crava gigante entre os rebaixados em 2025

Com o início do Brasileirão neste final de semana, começam as previsões sobre o futuro dos clubes na competição. O Lance! perguntou para a "Meta IA", inteligência artificial do WhatsApp, quem serão os quatro times rebaixados para a Série B em 2026.

Segundo a Meta IA, os rebaixados para a segunda divisão serão: Mirassol, Sport, Juventude e Vasco. A inteligência artificial destacou a limitação técnica das equipes para palpitar sobre o assunto. Dos quatro, Mirassol e Sport são os recém-promovidos.

No ano passado, foram rebaixados Athletico Paranaense, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá. Além de Mirassol e Sport, Ceará e Santos retornaram à Série A.

Primeira rodada do Brasileirão

Seis jogos movimentam o sábado no Brasileirão: Juventude x Vitória, Fortaleza x Fluminense, Grêmio x Atlético-MG, São Paulo x Sport, Cruzeiro x Mirassol, e Flamengo x Internacional. No domingo, acontecem os duelos entre Palmeiras e Botafogo; Vasco e Santos; e Bahia e Corinthians. Bragantino x Ceará fecha a rodada inicial do torneio.