Nova York ficou verde neste sábado (14). Isso porque milhares de torcedores do Palmeiras tomaram conta da Times Square, em Manhattan. Os alviverdes entoaram diversas músicas de apoio ao time, que estreia nesse domingo (15), contra o Porto, no Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

➡️Palmeiras x Porto: onde assistir, horário e prováveis escalações

As imagens dos alviverdes repercutiram e impressionaram nas redes sociais. A equipe entra em campo amanhã, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O técnico Abel Ferreira não deve ter nenhum problema para escalar seus 11 principais jogadores, já que não há nenhum desfalque. A única peça em observação é o atacante Paulinho, que não está 100% em sua melhor condição física, mas deve atuar por algum tempo. Já no Porto, a principal baixa fica por conta do goleiro Diogo Costa, que sentiu uma lesão na coxa direita durante o treinamento e está fora da estreia.

continua após a publicidade

Torcedores do Palmeiras na Times Square, em Nova York (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

De acordo com treinador, o Palmeiras viria até a nado, se fosse necessário, para disputar o torneio, e aliou foco com tranquilidade ao destacar o discurso para seus jogadores. Em seu terceiro Mundial à frente do comando técnico do clube paulista, o profissional entende a dimensão do torneio, ao mesmo tempo, em que busca espantar os traumas das últimas duas edições disputadas

- A nossa vontade de estar aqui é tanta, a nossa ambição de competir é tanta, que nem se precisasse vir a pé ou a nado, nós viríamos. O que eu mais quero é que nossos jogadores tenham a mente leve, o corpo e coração quente. É isso que eu quero ver da minha equipe do primeiro ao último segundo - afirmou o português.



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

continua após a publicidade

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Facu Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão Anderson (Maurício), Facundo Torres e Vitor Roque.

PORTO (Técnico: Martín Anselmi)

Cláudio Ramos; Marcano, Zé Pedro e Nehuén Pérez; João Mário, Eustáquio (Fábio Vieira), Varela e Francisco Moura; Pepê, Rodrigo Mora e Samuel Aghehowa.