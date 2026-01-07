Memphis ironiza influenciador do Corinthians que criticou suas roupas; veja

Herói do título da Copa do Brasil de 2025, o astro holandês Memphis Depay respondeu a crítica feita por um influenciador sobre seu estilo de se vestir. Em tom de ironia, o camisa 10 do Corinthians respondeu o torcedor, compartilhou o conteúdo com seus seguidores e encheu o post com emojis de risada.

Cerca de um mês antes do título da Copa do Brasil, Cacá Catalão, responsável pelo "Canal do Povo Escolhido", questionou o visual do holandês e afirmou que ele parecia mais um popstar do que um jogador de futebol. O vídeo original mostra o torcedor corintiano, que conta com mais de 159 mil seguidores no Instagram, fazendo duras observações sobre o estilo de roupa do atacante. Confira abaixo.

Nesta terça-feira (6), Memphis Depay compartilhou o conteúdo em suas redes sociais, repleto de emojis de risada. Além disso, o craque aproveitou a oportunidade para deixar um comentário na publicação: "Sei o porquê de você estar bravo", expressão comum da internet usada para provocar alguém irritado.

O comentário do influenciador veio à tona após a derrota do Corinthians para o Cruzeiro, na reta final do Campeonato Brasileiro. O astro holandês, no entanto, se destacou nas partidas decisivas da Copa, ajudando o time a vencer o próprio Cruzeiro nas semifinais e ainda marcou o gol da vitória contra o Vasco na grande final, garantindo o título ao Timão.

Texto por: Ulisses Lopresti

O Corinthians abriu o treino desta terça-feira (6) à imprensa. A atividade ocorreu no CT Dr. Joaquim Grava, visando a preparação para a estreia da temporada. No domingo (11), o Timão encara a Ponte Preta, pela primeira rodada do Paulistão.

José Martínez e Yuri Alberto não estiveram no CT para resolverem assuntos burocráticos envolvendo seus passaportes. O volante está na Venezuela e não tem previsão de retorno, enquanto o atacante está em Roma, para pegar a cidadania europeia, e deve voltar no fim de semana.

Raniele e Memphis ficaram na parte interna para trabalhos de preparação física. A novidade ficou por conta da presença de Lucca Caramico. O atacante de 16 anos está inscrito na Copinha, mas sem previsão de atuar na partida contra o Luverdense, nesta terça-feira (6), subiu ao elenco profissional para compor o treino.