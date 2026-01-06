O Corinthians efetuou o pagamento da segunda parcela de acordo com Matías Rojas e está livre de um novo transfer ban. A transferência foi feita nesta segunda-feira (5), e ao todo, o clube alvinegro acertou uma dívida de R$ 41,2 milhões com o meia.

O paraguaio defendeu o Timão entre 2023 e 2024. A dívida era referente ao atraso no pagamento dos direitos de imagem durante o período em que vestiu as cores do Corinthians, fator que motivou sua saída. O clube alvinegro quitou integralmente os valores devidos, referentes aos direitos de imagem até 2027, prazo final do contrato. Ao todo foram R$ 41,2 milhões.

O Timão chegou a ser condenado pela Fifa e, caso não chegasse a um acordo, sofreria um novo transfer ban. Vale lembrar que o Corinthians já está impedido de contratar em razão de uma dívida com o Santos Laguna, referente à contratação de Félix Torres, em 2024.

Após meses de negociação, o Corinthians fechou o acordo sem o pagamento de juros, após Rojas e seu estafe abrirem mão do valor. A decisão gerou uma economia de cerca de R$ 7 milhões ao clube alvinegro.

- Depois de meses de tratativas com o Osmar Stábile, o terceiro presidente com quem conversamos desde o início das pendências, conseguimos um acordo em que o Corinthians pagou o valor integral sem os juros, do qual abrimos mão depois de quase dois anos de processo - Rafael Botelho, sócio do PVBT Law, escritório de advocacia que representou o Rojas no processo.

O Timão utilizou parte da premiação recebida pela conquista da Copa do Brasil. Com o título, o clube lucrou cerca de R$ 77 milhões; entretanto, parte do valor está bloqueada pela Caixa em razão de um acordo fiduciário relacionado à dívida da Neo Química Arena. Mesmo assim, o caso está encerrado

- O acordo foi feito com todas as garantias para o Rojas e com o pagamento em duas parcelas entre os dias 23 e 30 de dezembro. Foi cumprido o acordo integralmente e está encerrado o processo - concluiu o advogado.

Rojas abriu mão de parte do valor que tinha a receber do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Missão transfer ban

O foco do Corinthians é quitar a pendência com o Santos Laguna para se livrar do transfer ban imposto pela Fifa, em vigor desde agosto. A dívida gira em torno de R$ 40 milhões, já com juros e multas. A diretoria negocia para obter um desconto no valor.