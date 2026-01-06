Corinthians encaminha renovação do patrocínio máster até 2029

O Corinthians está próximo de anunciar um novo contrato com a Esportes da Sorte para ocupar o espaço de patrocínio máster. O clube alvinegro deve assinar um vínculo até 2029, com um aditivo financeiro no acordo.

As negociações acontecem desde dezembro. A diretoria chegou a ouvir outras propostas, mas optou por priorizar o antigo parceiro. A casa de apostas patrocina o clube desde julho de 2024, quando assinou um acordo para o pagamento de R$ 309 milhões em três anos, com final na metade de 2027.

O acordo foi fechado por Augusto Melo, ex-presidente do Corinthians, que sofreu um impeachment em maio de 2025. A nova diretoria entendia que o acordo estava defasado e esperava um reajuste. Os novos valores ainda estão mantidos em sigilo.

A tendência é que o novo acordo seja sacramentado ainda nesta semana. O Corinthians quer aproveitar o início do ano para acertar novos contratos e planejar financeiramente 2026. Vale lembrar que o clube mobiliza esforços para quitar a dívida com o Santos Laguna, referente à contratação de Félix Torres, e derrubar o transfer ban imposto pela Fifa.

A Esportes da Sorte é a patrocinadora máster do Corinthians desde 2024 (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

História da parceria

A Esportes da Sorte foi fundamental para a contratação de Memphis, em setembro do último ano. Do montante destinado ao patrocínio, R$ 57 milhões foram direcionados para viabilizar a chegada de um reforço de grande apelo midiático, valor investido no atual camisa 10, que estava livre no mercado.

Além disso, a empresa também participou ativamente da contratação em definitivo de Hugo Souza junto ao Flamengo, em dezembro do último ano, ao pagar R$ 4,8 milhões à vista, valor previsto no acordo de empréstimo firmado com o clube carioca.