Memphis Depay chama atenção em Holanda x Noruega

O estilo e as peças luxuosas escolhidas por Memphis Depay para acompanhar a partida da Holanda contra a Noruega, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, chamaram atenção ao redor do mudno. Como torcedor, o camisa 10 do Corinthians esteve presente na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã.

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Memphis havia sido convocado para os amistosos da Holanda, mas foi cortado por conta da lesão sofrida no jogo contra o Flamengo, no domingo (22), pelo Campeonato Brasileiro. O jogador foi submetido a exames de imagem com membros do departamento médico do Corinthians, que constataram um estiramento no músculo anterior da coxa direita.

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Entenda a lesão de Memphis Depay

O fisioterapeuta esportivo Fábio Feitosa, especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), explicou que o tempo de recuperação de Memphis irá variar de acordo com o grau da lesão.

— O grau mais leve pode durar até 2 semanas, graus mais intermediários variam entre 3 e 6 semanas, graus maiores e mais graves duram de 6 a 12 semanas — explica.

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De acordo com o especialista, o estiramento no músculo anterior da coxa sofrido por Memphis afeta diversas estruturas do corpo do atleta, como o ventre muscular do músculo reto femoral, a junção miotendinosa e, em algumas vezes, o próprio tendão central do músculo reto femoral.

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