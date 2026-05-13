Brasileirão e Superliga rendem destaque de audiência dos canais Globo

A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro registrou números expressivos de audiência nas plataformas esportivas do Grupo Globo. Com transmissões divididas entre SporTV, Premiere e Ge TV, os canais alcançaram índices de destaque tanto na TV por assinatura quanto no ambiente digital. Ao todo, quatro exibições transmitidas pelo Premiere lideraram a audiência da PayTV durante o fim de semana com Brasileirão e Superliga, reforçando o interesse do público pela competição nacional nesta temporada.

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Brasileirão é o principal produto esportivo consumido dos canais Globo (Foto: Divulgação/Globo)

Brasileirão e Superliga trazendo bons números

No consolidado da rodada, os canais SporTV foram responsáveis por 26% de share entre os canais pagos, enquanto os canais do Premiere, serviço de pay-per-view da Globo, responderam por outros 19% de participação. Os resultados consolidam o Campeonato Brasileiro como um dos principais produtos esportivos da televisão brasileira em 2026, mantendo forte engajamento do público em diferentes plataformas de transmissão.

Entre os confrontos da rodada, dois jogos chamaram atenção de maneira especial. O duelo entre Grêmio e Flamengo, exibido com exclusividade pelo Premiere na noite do último domingo (10), registrou a maior audiência da TV por assinatura em uma transmissão do Campeonato Brasileiro nesta temporada. O desempenho reforça a força da torcida das duas equipes e o impacto do confronto entre clubes de grande alcance nacional.

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Outro destaque ficou por conta de Remo e Palmeiras, partida que alcançou a maior audiência do Brasileirão 2026 na Ge TV, plataforma digital da Globo. O resultado evidencia o crescimento do consumo esportivo via streaming e plataformas online, tendência que vem se fortalecendo nos últimos anos, principalmente entre o público mais jovem.

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Além do futebol, o esporte também teve protagonismo nas quadras. Na manhã do último domingo, a decisão da Superliga Masculina de Vôlei garantiu excelente desempenho ao sportv2. A conquista do Cruzeiro sobre o adversário na final colocou o canal na liderança da TV por assinatura durante toda a transmissão, com média de 193 mil espectadores por minuto acompanhando a partida.

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Ao longo de toda a Superliga, mais de 4,5 milhões de pessoas acompanharam a competição pelos canais SporTV. O torneio ainda garantiu ao sportv2 um total de nove lideranças de audiência na PayTV, confirmando o crescimento do vôlei como um dos principais produtos esportivos da televisão fechada no Brasil.